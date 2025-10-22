כיכר השבת
"נותנים להם הזדמנות"

הנשיא טראמפ ממשיך לאיים: "יכולים לחסל את החמאס בשתי דקות"

נשיא ארה"ב טראמפ ממשיך לאיים על ארגון הטרור חמאס והתבטא: "אנחנו יכולים לחסל אותם בשתי דקות", אך הדגיש: "נותנים להם את ההזדמנות" (בעולם)

הנשיא דונלד טראמפ בישראל (צילום: דוברות הכנסת)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך לשגר איומים חד משמעיים לעבר ארגון הטרור חמאס ברצועת והלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל) הוא התבטא כי ניתן להשמיד את בשתי דקות אך הוא נותן להם את ההזדמנות.

בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן התייחס לארגון הטרור חמאס ואמר: "הם אנשים די אלימים, הייתי אומר, אפשר לטפל בזה תוך שתי דקות. אנחנו נותנים להם הזדמנות".

הנשיא הוסיף ואמר: "אתם יודעים, הם הסכימו להיות טובים, ישרים. שהם לא יהרגו אנשים, והם כן הרגו. זה לא ההסכם שעשינו".

טראמפ חזר ושיגר איום לעבר ארגון הטרור: "אם הם לא יכבדו את ההסכם, נטפל בזה במהירות רבה, אבל אני מעדיף שלא אצטרך לעשות את זה".

כזכור, אתמול התבטא הנשיא טראמפ: "כמה מבעלות בריתנו במזרח התיכון ובאזורים הסמוכים למזרח התיכון, הודיעו לי במפורש ובתקיפות, בהתלהבות רבה, שהם יקבלו בברכה את ההזדמנות, לפי בקשתי, להיכנס לעזה עם כוח כבד ולהעמיד את חמאס במקום, אם חמאס ימשיך להתנהג בצורה רעה, תוך הפרת ההסכם שלהם איתנו".

לדבריו: "אמרתי למדינות הללו, ולישראל: עדיין לא! עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא – הסוף של חמאס יהיה מהיר, עז ואכזרי!".

