נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לפני זמן קצר (מוצ"ש) הבהרה בנוגע להסכם עם איראן, בה הוא מפרט את התנאים המדויקים לגבי אגרות המעבר במצר הורמוז.

על פי דבריו, במהלך תקופת הפסקת האש בת 60 הימים לא יוטלו אגרות מעבר כלל, אך לאחר מכן - רק ארצות הברית תהיה רשאית לגבות תשלומים.

"לא יהיו אגרות מעבר במצר הורמוז במשך 60 יום במהלך תקופת הפסקת האש, ולא יהיו אגרות מעבר גם לאחר שתסתיים תקופת 60 הימים, אלא אם כן הן יוטלו על ידי ארצות הברית ולמענה", הבהיר הנשיא בהודעתו. טראמפ הוסיף כי מדובר בתשלום "עבור השירותים שהעניקה ארצות הברית כ'מלאך השומר' של מדינות המזרח התיכון".

ההבהרה מגיעה על רקע הערכות מודיעיניות אמריקאיות המצביעות על כך שאיראן השיגה יכולת לחסום את מצר הורמוז באופן עצמאי והופצו דיווחים בנוגע לכך שהיא עומדת לסגור את המצרים. גורמים בוושינגטון מודים כי מדובר בתבוסה אסטרטגית, כאשר אחד המקורות אמר כי "העברנו כעת לאיראן שליטה בפועל על המצר - נשק חזק יותר מכל פצצה גרעינית".

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על פי דיווחים באיראן, במהלך המשא ומתן עם ארצות הברית שונה הנוסח כדי להדגיש באופן מפורש את הטלת הריבונות של איראן ועומאן על מצר הורמוז. הנוסח החדש קובע כי "עתיד ניהול שירותי הניווט הימי במצר הורמוז" ייקבע במשותף על ידי איראן ועומאן, מה שמהווה הלכה למעשה אישור מצד ארצות הברית לתשלום תגמולים כספיים ישירים לאיראן.