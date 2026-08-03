לאחר ביטול התקיפה האמריקנית באיראן בהוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נותרה אי הבהירות בשאלה מה יעלה בגורל המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. במהלך היום (שני), גורמים באיראן טענו כי אין כלל שיחות ישירות עם האמריקנים.

הערב, טראמפ השיב להם בחריפות בפוסט ברשת Truth Social: "ההנהגה האיראנית היא דו-פרצופית בצורה בלתי נתפסת! הם מבקשים פגישה, יש שיגידו 'מתחננים', מתחילות שיחות והם אומרים - בגלוי ובגאווה - שלא מדברים על כלום".

הנשיא האמריקני התייחס לדבריו של דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, שמסר כי השיחות מתנהלות עם עומאן בלבד ועוסקות בפתיחת מצר הורמוז. "הם נותנים את דבריהם הרגילים באומרם שהורמוז יופעל בעוצמה על ידם, כשהוא כבר בשליטת חיל הים האמריקני", כתב טראמפ.

טראמפ הבהיר בהודעתו כי לא יעביר כלום לאיראן - "אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת". זאת, למרות שרק הלילה (בין ראשון לשני) נשמע הנשיא אופטימי יותר ביחס למשא ומתן עם המשטר בטהראן.

אופטימיות שהתפוגגה במהירות

בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי הבטיח טראמפ כי השיחות עם איראן צפויות להתחדש היום אחר הצוהריים, והצהיר: "יש הסכם על הורמוז, ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין".

"זו הייתה אמורה להיות מתקפה אדירה", אמר טראמפ במהלך הלילה בהתייחסו לתקיפה שבוטלה באיראן. לדבריו, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר וגם איראן ביקשו ממנו להמתין עם הפעולה הצבאית כדי לאפשר את השלמת המשא ומתן. "כשהשותפות שלנו ביקשו לעצור את זה, אתה חייב להגיד: 'בואו נראה'", מסר הנשיא.