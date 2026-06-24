נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: shutterstock )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם כעת (רביעי) הבהרה חריפה בנוגע להסכמות עם איראן, תוך שהוא מזהיר את טהראן מפני כל ניסיון לגבות תשלומים מספינות העוברות במצר הורמוז. ההודעה מגיעה על רקע דיווחים סותרים בנוגע למדיניות האיראנית במיצרים ומתיחות גוברת סביב חופש הניווט באחד מנתיבי הים החשובים בעולם.

"איראן הודיעה לארצות הברית כי למרות הדיווחים הכוזבים והמסיתים של 'הפייק ניוז' הטוענים אחרת, אין כל כוונה לגבות או לקבל אגרות מעבר, עלויות ביטוח או כל תשלום אחר מכל סוג שהוא מספינות העוברות במצר הורמוז", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. הנשיא הוסיף אזהרה ברורה: "אם יתברר שמדובר במידע שגוי, המשא ומתן יופסק באופן מיידי".

הפוסט של טראמפ בנוגע להורמוז

ההבהרה של טראמפ מגיעה לאחר דיווחים שפורסמו לאחרונה לפיהם איראן החלה ליישם מהלך של גביית "דמי מעבר" מכלי שיט מסחריים העוברים במיצרי הורמוז. על פי הדיווחים, טהראן דרשה תשלומים בסדר גודל של 2 מיליון דולר להפלגה בודדת, תחת הכסות של "דמי ביטוח" חובה. מתחת לאף של ארה"ב: לאן נעלם החומר הגרעיני המסוכן ביותר באיראן? דני שפיץ | 11:18 'הערות דוחות, לך ללמוד היסטוריה': ג'יי-די ואנס חטף מהמחוקק הרפובליקני דני שפיץ | 14:09 הרשות האיראנית שהוקמה לצורך כך, "רשות המיצרים של המפרץ הפרסי", טענה כי ספינות חייבות לקבל ממנה אישור מעבר מראש ולהפליג בנתיבים ספציפיים לאורך חופיה. מדינות האזור כמו קטאר ועומאן דחו בתוקף את הטענות האיראניות, וגורמים רשמיים הזהירו כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הימי הבינלאומי. בהודעתו, טראמפ התייחס גם לסוגיית הכספים האיראניים המוקפאים. "ארצות הברית לא העבירה לאיראן כסף ולא שחררה לה כספים כלשהם", הבהיר הנשיא. "אנחנו נשחרר חלק מהכספים שלה, שנמצאים בשליטה מלאה שלנו, לטובת החקלאים ומגדלי הבקר שלנו, לצורך רכישת תירס, חיטה, פולי סויה ועוד. איראן זקוקה נואשות למזון, ואנחנו נרכוש אותו עבורה באופן בלעדי מארצות הברית".

דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן / עריכה )

עם זאת, דיווחים מטהראן מספקים גרסה שונה לחלוטין. שגריר איראן באומות המאוחדות בז'נבה, עלי בחריני, הבהיר כי ארצו היא זו שתקבע כיצד להוציא את הכספים המופשרים. הצהרה זו עומדת בניגוד מוחלט לדברי טראמפ, שטען כי הנכסים המוקפאים יופנו לרכש הומניטרי מארצות הברית בלבד.

המחלוקת הכספית מתעוררת למרות שוושינגטון כבר הסכימה להסיר סנקציות כלכליות מסוימות מעל טהראן למשך 60 יום. הקלה זו נועדה לאפשר לאיראן למכור נפט ומוצרים נלווים בשווקים הבינלאומיים ולקבל עבורם תשלום כספי ישיר. למרות זאת, התנאים המדויקים של סעיף הפשרת החשבונות נותרו סלע מחלוקת מרכזי בין המדינות.

נקודת מחלוקת נוספת נוגעת לתוכנית הגרעין האיראנית. בטהראן דוחים לחלוטין את הדיווחים לפיהם הסכימו לחדש את הפיקוח על תוכנית הגרעין במסגרת השיחות. גורמים איראניים הכחישו כי הנושא הגרעיני עלה לדיון, והבהירו כי לא ניתנה הסכמה להחזרת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

ההבהרה של טראמפ מגיעה על רקע לחץ גובר מצד הקונגרס האמריקני. השבוע התקיימה בסנאט הצבעה היסטורית שבה אושרה החלטת "סמכויות מלחמה" המיועדת למנוע מהנשיא להמשיך בפעילות צבאית נגד איראן ללא אישור הקונגרס. ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים והצביעו בעד ההחלטה, שהתקבלה ברוב של 50 מול 48.

טראמפ הגיב בזעם להצבעה, וכתב כי "הסנאט של ארה"ב מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע, כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם שארה"ב לא אוהבת את מה שאני עושה להם". הוא תקף במיוחד את הסנאטורים הרפובליקנים שהצטרפו לדמוקרטים, וטען כי "הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר".

המתיחות סביב מצר הורמוז משפיעה גם על שוק האנרגיה העולמי. משבר הורמוז, שהוביל לירידה זמנית של 4-5 מיליון חביות ביום בביקוש לנפט באפריל, המחיש עד כמה שוק האנרגיה רגיש לזעזועים גיאופוליטיים. העלייה במחירי הדלקים בעקבות השיבושים הממושכים בתנועת המכליות האיצה את המעבר של צרכנים לרכבים חשמליים, במיוחד בסין.

כעת, כל העיניים נשואות לשאלה האם איראן אכן תעמוד בהתחייבותה שלא לגבות אגרות מעבר במצר הורמוז, או שמא הדיווחים על גביית "דמי ביטוח" יתבררו כנכונים - מה שיוביל להפסקת המשא ומתן בין וושינגטון לטהראן.