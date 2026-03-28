נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר בליל שבת התייחסות נוספת למלחמה מול איראן, במהלך נאום בוועידה כלכלית שהתקיימה בפלורידה.

הנשיא האמריקני בחר להתייחס במפורש למצבה של המנהיגות האיראנית, תוך שהוא מצהיר בציניות כי "זו המדינה היחידה שבה אף אחד לא רוצה להנהיג".

"המנהיגים שלהם מתים", הצהיר טראמפ בפני הקהל. "המנהיג העליון שלהם כבר לא עליון. הוא מת. הבן שלו או מת או במצב קשה מאוד, כי אף אחד לא שמע ממנו". ההתייחסות של טראמפ מגיעה על רקע דיווחים סותרים בלגבי מצבו של מוג'תבא חמינאי, שמונה למנהיג העליון החדש של איראן לאחר חיסול אביו עלי חמינאי בתחילת המלחמה.

כזכור, גורם ביטחוני מערבי מסר השבוע כי מוג'תבא חמינאי נמצא בחיים, אך פצוע ברגליו ובפניו כתוצאה מתקיפת צה"ל. לפי הדיווח, הסיבה שבגללה המנהיג העליון החדש טרם פרסם הצהרה פומבית היא משום שהוא בחר להתנהל אחרת מאביו - ולא בהכרח בגלל פציעתו. עם זאת, הצהרותיו של טראמפ מעלות שאלות לגבי המידע המודיעיני שעומד לרשות הממשל האמריקני.

בהמשך דבריו, טראמפ הוסיף בציניות: "זו המדינה היחידה שבה אף אחד לא רוצה להנהיג. אין אף אחד שרוצה להנהיג את איראן". הנשיא האמריקני ניסה להציג תמונה של משטר מתפורר, תוך שהוא מדגיש את ההישגים האמריקניים במערכה הצבאית.

"קרובים יותר מאי פעם למזרח תיכון חופשי"

טראמפ המשיך והצהיר: "אנחנו קרובים יותר מאי פעם למזרח תיכון שהוא סוף סוף חופשי" - חופשי מטרור איראני, מתוקפנות ומסחיטה. "זו הייתה סחיטה גרעינית, במשך שנים, הרבה שנים. לא רק גרעינית - סחיטה, נקודה", הדגיש הנשיא.

"ותחת ההנהגה שלי, אמריקה מסיימת את האיום הזה. אנחנו מחריבים את היכולת של איראן", הוסיף טראמפ. הוא טען כי ללא התערבותו, "היה להם נשק גרעיני כבר מזמן, והם היו משתמשים בו נגד המזרח התיכון, ישראל והמזרח התיכון".