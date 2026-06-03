מוקדם מהצפוי: טראמפ מסר תאריך מפתיע להסכם עם איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הערב (רביעי) כי הסכם עם איראן בנושא הגרעין עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע הקרב. בהצהרות שנמסרו לעיתונאים, הבהיר הנשיא כי "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני", והוסיף כי "הכול יכול לקרות כשאתה מתעסק עם איראן".

טראמפ ציין בפני העיתונאים כי הוא מעדיף שלא להשתמש בכוח צבאי, אך הדגיש כי "רוב האנשים שלי היו רוצים שנשתמש בו". הנשיא האמריקאי הוסיף והבהיר: "היינו יכולים עכשיו ללכת לעוד שבועיים שלושה באיראן", בהתייחסות ליכולת הצבאית של ארה"ב.

על פי דברי טראמפ, התנאי המרכזי להסכם הוא שאיראן תצהיר בצורה חד-משמעית כי לא תפתח נשק גרעיני ולא תרכוש כזה. "איראן צריכה להגיד שהיא לא תפתח גרעין ולא תקנה גרעין - עכשיו צריך שהם יחתמו", הבהיר הנשיא.

טראמפ הוסיף והעריך כי "הם קרובים לחתימות", אך הדגיש בזהירות: "צריך שניים לטנגו". בהתייחסו ליחסים מול לבנון וראש הממשלה לאחר השיחה המתוחה שנערכה בין השניים בתחילת השבוע אמר הנשיא: "אני מנסה להפריד בין המצב בהורמוז למהלומות בלבנון. ישראל היא שותפה נהדרת - ביבי הוא שותף טוב שלי".

ההצהרות מגיעות על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים של הממשל האמריקאי להגיע להסדר עם טהראן, לאחר שבועות של מתיחות ביטחונית באזור.

איראן טענה מוקדם יותר הערב שתקפה ספינה של צבא ארה"ב ששימשה "מרכז פיקוד ושליטה", והתקרבה לדבריהם למים הטריטוריאליים של איראן במפרץ עומאן.

צבא ארה"ב הכחיש רשמית את הטענות: "איראן משקרת, הכוחות האמריקניים ממשיכים לעוף, לשוט ולפעול בבטחה וללא הפרעה."

במקביל, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר מוקדם יותר הערב לרשת אל-מיאדין כי אם ישראל תתקוף בביירות, איראן "תגיב באופן נחרץ". האיום מגיע על רקע הסלמה במזרח התיכון ותקיפות הדדיות בין הצדדים.