כיכר השבת
התייחס גם ללבנון

מוקדם מהצפוי: טראמפ מסר תאריך מפתיע להסכם עם איראן

הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ התייחס גם ליחסים מול נתניהו לאחר השיחה המתוחה (בעולם)

3תגובות
דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן / עריכה)

נשיא דונלד טראמפ מסר הערב (רביעי) כי הסכם עם בנושא הגרעין עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע הקרב. בהצהרות שנמסרו לעיתונאים, הבהיר הנשיא כי "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני", והוסיף כי "הכול יכול לקרות כשאתה מתעסק עם איראן".

ציין בפני העיתונאים כי הוא מעדיף שלא להשתמש בכוח צבאי, אך הדגיש כי "רוב האנשים שלי היו רוצים שנשתמש בו". הנשיא האמריקאי הוסיף והבהיר: "היינו יכולים עכשיו ללכת לעוד שבועיים שלושה באיראן", בהתייחסות ליכולת הצבאית של ארה"ב.

על פי דברי טראמפ, התנאי המרכזי להסכם הוא שאיראן תצהיר בצורה חד-משמעית כי לא תפתח נשק גרעיני ולא תרכוש כזה. "איראן צריכה להגיד שהיא לא תפתח גרעין ולא תקנה גרעין - עכשיו צריך שהם יחתמו", הבהיר הנשיא.

טראמפ הוסיף והעריך כי "הם קרובים לחתימות", אך הדגיש בזהירות: "צריך שניים לטנגו". בהתייחסו ליחסים מול לבנון וראש הממשלה לאחר השיחה המתוחה שנערכה בין השניים בתחילת השבוע אמר הנשיא: "אני מנסה להפריד בין המצב בהורמוז למהלומות בלבנון. ישראל היא שותפה נהדרת - הוא שותף טוב שלי".

ההצהרות מגיעות על רקע מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים של הממשל האמריקאי להגיע להסדר עם טהראן, לאחר שבועות של מתיחות ביטחונית באזור.

איראן טענה מוקדם יותר הערב שתקפה ספינה של צבא ארה"ב ששימשה "מרכז פיקוד ושליטה", והתקרבה לדבריהם למים הטריטוריאליים של איראן במפרץ עומאן.

צבא ארה"ב הכחיש רשמית את הטענות: "איראן משקרת, הכוחות האמריקניים ממשיכים לעוף, לשוט ולפעול בבטחה וללא הפרעה."

במקביל, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר מוקדם יותר הערב לרשת אל-מיאדין כי אם ישראל תתקוף בביירות, איראן "תגיב באופן נחרץ". האיום מגיע על רקע הסלמה במזרח התיכון ותקיפות הדדיות בין הצדדים.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפברק אובמהרויטרס

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3
טראמפ הליצן
דוד
2
"איראן תצהיר". וואו. איזה הישג! ממש תצהיר? הצהרה? הצהרה אמיתית? אתה בטוח? וואו!
משה
1
פתי מאמין לכל דבר
יעקב

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