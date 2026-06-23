הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם כעת (שלישי) הודעה דרמטית בה הוא הבהיר כי בהסכמים מול איראן, הם התחייבו התחייבות מלאה לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר.

"למרות מחאותיהם והצהרותיהם השקריות והסותרות, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר גם בעתיד - לעד", כתב הנשיא. טראמפ הבהיר כי ההסכמה האיראנית תבטיח את מה שהוא כינה "הגינות גרעינית", והוסיף אזהרה חריפה: "אם הם לא יסכימו לכך, לא יתקיים משא ומתן נוסף". ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיחות אינטנסיביות בשווייץ בין משלחות אמריקניות ואיראניות בתיווך קטאר ופקיסטן. מצר הורמוז יישאר פתוח משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ אריה רוזן | 14:41 שח-מט לסין: טראמפ יצא במהלך שהותיר את המדינה מאחור אריה רוזן | 14:26 בהודעתו פירט הנשיא האמריקני כי "בהתבסס על ויתורים גדולים אחרים שעושה איראן, הסכמתי לאפשר למצר הורמוז להישאר פתוח, ללא מצור ימי נוסף". עם זאת, טראמפ הדגיש כי "כל הספינות יישארו במקומן במידה ויהיה צורך להפעיל מחדש את המצור, דבר שנראה, בשלב זה, מאוד לא סביר". מצר הורמוז מהווה נקודת מעבר קריטית לכ-20% מאספקת הנפט העולמית, ופתיחתו מהווה הקלה משמעותית על המשק העולמי. כאמור, סגן הנשיא ג'יי די ואנס אישר קודם לכן כי איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסבא"א השבוע, צעד שמעיד על התקדמות בנושא הפיקוח הבינלאומי.

מסוקי אפאצ'י AH-64 מסיירים במצרי הורמוז ( צילום: CENTCOM )

מנגנון פיקוח על הכספים

טראמפ חשף פרטים על המנגנון הכלכלי שיוקם במסגרת ההסכם. "הכסף ו/או הסנקציות שמשרד האוצר האמריקני משחרר עוברים לחשבון נאמנות, הנשלט על ידי ארה"ב, וישמש לרכישת מזון ואספקה רפואית, אך ורק מארצות הברית", הסביר הנשיא.

לדבריו, הכספים ישמשו לרכישת "תירס, חיטה ופולי סויה מהחקלאים האמריקאים הנפלאים שלנו - אלה דברים שאיראן זקוקה להם נואשות". טראמפ הצדיק את המהלך בכך ש"זהו משבר הומניטרי, ואני מרגיש שזה הכרחי לעזור, עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי".

המנגנון שתואר על ידי הנשיא נועד למנוע זרימת כספים לארגוני טרור, חשש שהועלה בישראל ובקרב מבקרי ההסכם. סגן הנשיא ואנס הבהיר קודם לכן כי "אם איראן תממן את חיזבאללה - לא נאפשר זרימת נכסים", והדגיש כי כל הטבה כלכלית תותנה בשינוי מוחשי בהתנהגות.

סגן הנשיא ואנס, ראש ממשלת קטאר וקושנר בשווייץ ( צילום: מתוך עמוד ה-X של ראש ממשלת קטאר )

תגובות בישראל

ההודעה האמריקנית מעוררת דאגה בישראל, שחוששים מפני הסכם שעלול להשאיר את המדינה חשופה מול פרויקט הגרעין האיראני. כפי שפורסם בכיכר השבת, קיים פער מדאיג בין וושינגטון לירושלים בנושא זה, כאשר הממשל האמריקני נראה כמי שבוחר באינטרסים צרים על פני ערבות הדדית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לאחרונה כי "אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים ולבנות מערך חימוש עצמאי שלנו". דבריו משקפים את התחושה הגוברת בישראל כי למרות הברית ההדוקה עם ארה"ב, על המדינה להיות מוכנה לפעול באופן עצמאי מול האיום האיראני.

טראמפ סיים את הודעתו באופטימיות זהירה: "השיחות מתקדמות כשורה", וחתם בנימוס דיפלומטי: "תודה על תשומת הלב שלכם לעניין זה". עם זאת, נותרו שאלות רבות לגבי פרטי ההסכם ומנגנוני האכיפה שלו, במיוחד לאור ההיסטוריה של הפרות איראניות של הסכמים קודמים.