טראמפ על משטר הטרור האיראני: "אני הורג אותם! כבוד גדול לעשות זאת!"

נשיא ארצות הברית טען כי הכוחות האמריקניים והישראלים משמידים את יכולותיה הצבאיות של איראן, ותקף את התקשורת שלדבריו מציגה תמונה הפוכה (בעולם)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר למלחמה באיראן בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social, וטען כי סופג פגיעה קשה בכל החזיתות.

לדבריו, "אנחנו הורסים לחלוטין את משטר הטרור של איראן – צבאית, כלכלית ובכל דרך אחרת. אבל אם הייתם קוראים את 'ניו יורק טיימס' הכושל, הייתם חושבים בטעות שאנחנו לא מנצחים".

הוסיף כי יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעו באופן משמעותי. "חיל הים האיראני איננו, חיל האוויר שלהם כבר לא קיים. טילים, כטב"מים וכל דבר אחר מושמדים, ומנהיגיהם נמחקו מעל פני האדמה", כתב.

עוד ציין כי לארצות הברית יתרון צבאי ברור במערכה. "יש לנו כוח אש חסר תקדים, תחמושת בלתי מוגבלת והרבה זמן", כתב, והוסיף: "תראו מה יקרה לחלאות המטורפות האלה היום".

בסיום דבריו תקף טראמפ את המשטר בטהראן וטען כי הוא אחראי לפגיעה באזרחים ברחבי העולם במשך עשרות שנים. "הם הורגים אנשים חפים מפשע בכל רחבי העולם כבר 47 שנים, ועכשיו אני, כנשיא ה-47 של ארצות הברית של אמריקה, הורג אותם. איזה כבוד גדול זה לעשות זאת".

