"יש לכם שבוע אחד": טראמפ מציב אולטימטום חדש לאיראן 

"אם איראן תסכים להסכם - המלחמה תסתיים והמצור יוסר. אם לא - ההפצצות יתחילו ברמה גבוהה בהרבה"

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב (רביעי) כי יש ל "שבוע אחד" בלבד להחליט אם לקבל את ההסכם לסיום במלחמה, או לחזור לקרב.

"בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם עליו, מה שאולי הוא הנחה גדולה, מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן", כתב מוקדם יותר ברשת החברתית שבבעלותו.

עוד הוסיף הנשיא: "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם".

האיום מגיע על רקע דיווחים אמריקאיים כי שני הצדדים קרובים להסכם היסטורי שיכלול הקפאת העשרת אורניום למשך 12-15 שנה, הסרת סנקציות בהדרגה ופיקוח בינלאומי מוגבר על המתקנים הגרעיניים. על פי הדיווחים, ממשל טראמפ והנהגת איראן נמצאים בנקודה הקרובה ביותר להסכם מאז פרוץ המלחמה.

פרטי ההסכם המתגבש

על פי דיווחים מוושינגטון, המזכר כולל 14 סעיפים שיפתחו תקופה של 30 ימי משא ומתן על הסכם קבע מפורט. בין ההבנות המרכזיות: איראן תקפיא את העשרת האורניום לתקופה שבין 12 ל-15 שנים, תתחייב לעולם לא לפתח נשק גרעיני, ותסכים להוציא את האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה אל מחוץ למדינה.

בתמורה, ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות ותשחרר עשרות מיליארדי דולרים מוקפאים. יונהג משטר פיקוח מוגבר הכולל ביקורות פתע של פקחי האו"ם באתרים האיראניים.

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

דיווחים סותרים מטהראן

מטהראן הגיעו אותות סותרים. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, מסר כי ההצעה האמריקנית עדיין נבחנת באיראן וכי התשובה להצעה תועבר לפקיסטן לאחר שתסוכם. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הבהיר בבייג'ינג כי ארצו תסכים רק ל"הסכם הוגן ומקיף" - ביטוי המתפרש באיראן כדרישה להסרה מוחלטת של כל הסנקציות.

גם הנשיא טראמפ עצמו הביע ספקנות מוקדם יותר בראיון לעיתון ניו יורק פוסט, והבהיר כי "זה מוקדם מדי" להתכונן לחתימה על הסכם עם איראן. כשנשאל אם מוטב לשלוח כתב לפקיסטן לקראת סבב אפשרי נוסף של שיחות מו"מ, השיב הנשיא בתשובה חד-משמעית: "אינני חושב".

איראןדונלד טראמפהרמטכ"לתקיפה באיראןאייל זמירמצרי הורמוז
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

3
לא תהיה שום עסקה הכל הטעיה וחימוש של ישראל ומדינות המפרץ
הידה טראמפ
2
ובעוד שבוע יאריך את האולטימטום כפי בקשת פקיסטן
יעקב
1
הכל בלה בלה בלה. למד מביבי לדבר ולעשות בלה בלה בלה
ה' ישמרנו

