"יש לכם שבוע אחד": טראמפ מציב אולטימטום חדש לאיראן 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב (רביעי) כי יש לאיראן "שבוע אחד" בלבד להחליט אם לקבל את ההסכם לסיום במלחמה, או לחזור לקרב.

"בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שסוכם עליו, מה שאולי הוא הנחה גדולה, מבצע 'זעם אפי' יסתיים והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן", כתב טראמפ מוקדם יותר ברשת החברתית שבבעלותו.

עוד הוסיף הנשיא: "אם הם לא יסכימו, ההפצצות יתחילו, ולמרבה הצער הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם".

האיום מגיע על רקע דיווחים אמריקאיים כי שני הצדדים קרובים להסכם היסטורי שיכלול הקפאת העשרת אורניום למשך 12-15 שנה, הסרת סנקציות בהדרגה ופיקוח בינלאומי מוגבר על המתקנים הגרעיניים. על פי הדיווחים, ממשל טראמפ והנהגת איראן נמצאים בנקודה הקרובה ביותר להסכם מאז פרוץ המלחמה.

פרטי ההסכם המתגבש

על פי דיווחים מוושינגטון, המזכר כולל 14 סעיפים שיפתחו תקופה של 30 ימי משא ומתן על הסכם קבע מפורט. בין ההבנות המרכזיות: איראן תקפיא את העשרת האורניום לתקופה שבין 12 ל-15 שנים, תתחייב לעולם לא לפתח נשק גרעיני, ותסכים להוציא את האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה אל מחוץ למדינה.

בתמורה, ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות ותשחרר עשרות מיליארדי דולרים מוקפאים. יונהג משטר פיקוח מוגבר הכולל ביקורות פתע של פקחי האו"ם באתרים האיראניים.