הנשיא טראמפ: "נסיים את המלחמה עם איראן תוך שבועיים -שלושה"

בהצהרה דרמטית שנמסרה הלילה (בין שלישי לרביעי) בחדר הסגלגל, הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ארה"ב צפויה לסיים את המערכה הצבאית נגד איראן "תוך זמן קצר מאוד". לדבריו, המשטר באיראן נמצא במצב של קריסה מוחלטת לאחר שבועות של תקיפות אמריקאיות ממוקדות.

"אני הייתי אומר תוך שבועיים, אולי שלושה", אמר טראמפ בפני עיתונאים. "אנחנו מכים בהם חזק מאוד. אתמול בלילה השמדנו כמויות עצומות של מתקני ייצור טילים". הנשיא הבהיר כי המטרה המרכזית של המערכה - מניעת פיתוח נשק גרעיני איראני - כבר הושגה.

טראמפ ציין כי המשטר האיראני עבר שינוי מהותי במהלך המערכה, כאשר רוב המנהיגות הבכירה חוסלה. "אין להם מנהיגים. אתם יודעים, כל המנהיגים שלהם מתים. זו הסיבה שהיה שינוי משטר", הסביר הנשיא. לדבריו, "יש להם מנהיגים חדשים ונחמדים" שעמם מתנהל כעת משא ומתן.

הנשיא הוסיף כי ארה"ב מנהלת כעת מגעים דיפלומטיים עם הגורמים החדשים בטהראן. "אנחנו מנהלים איתם משא ומתן כרגע", אמר. "ייתכן שנגיע להסכם לפני כן... אבל אם הם יגיעו לשולחן - זה יהיה טוב. אבל זה לא משנה אם הם יגיעו או לא".

טראמפ טען בדבריו כי הנזק שנגרם למשטר האיראני הוא בלתי הפיך לטווח ארוך. "אנחנו לקחנו אותם אחורה. ייקח להם 15 עד 20 שנה כדי לשקם את מה שעשינו להם", הצהיר. הנשיא הבהיר כי ארה"ב מתכוונת "להשמיד כל דבר שיש להם" במידת הצורך.

הנשיא הדגיש כי שינוי המשטר באיראן לא היה חלק מהתכנון המקורי של המערכה. "כבר היה שינוי משטר. שינוי משטר לא היה אחת מהמטרות שלי", אמר. "הייתה לי מטרה אחת בלבד: שלא יהיה להם נשק גרעיני. והמטרה הזו הושגה. לא יהיה להם נשק גרעיני".