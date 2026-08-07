טראמפ ( צילום: Shutterstock )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך הלילה (שישי) כי המערכה מול איראן תסתיים בקרוב יחסית, תוך שהוא חושף פרטים על מצב מלאי התחמושת האמריקני ועל המגעים המתמשכים עם טהרן. הדברים נאמרו במהלך שיחה עם כתבים בבית הלבן, שבה התייחס הנשיא למצב הביטחוני והדיפלומטי המורכב.

"אני מעריך שהמלחמה תסתיים די בקרוב. אני לא חושב שהם יוכלו למשוך את זה עוד הרבה זמן", מסר טראמפ. כשנשאל על מצב מצר הורמוז, הבהיר הנשיא: "אני לא רוצה לקבוע שהושג הסכם, אבל המצר די פתוח כרגע. אנחנו שולטים בו, אבל הם תמיד יכולים לירות משהו או להטיל מוקש". "אני מעורב אישית במשא ומתן" טראמפ חשף כי הוא מעורב באופן אישי במגעים עם איראן, תוך שהוא מביע אופטימיות זהירה. "אנחנו במצב מצוין. אני מעורב באופן אישי במשא ומתן עם איראן, אנחנו מתקדמים יפה והסכם עשוי להיחתם בקרוב", ציין הנשיא. אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם לפתיחת מצר הורמוז, הממתינה לאישור המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. ההסכם כולל הסדרים לתנועת כלי שיט ואף אפשרות לגביית "דמי שירות" מהספינות העוברות במצר.

מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

הודאה בהידלדלות מלאי התחמושת

בהודאה נדירה, טראמפ אישר כי מלאי התחמושת המתקדמת של ארצות הברית אכן הצטמצם במהלך המערכה. "יש לנו אספקה כמעט בלתי מוגבלת, אולם בסוגים מסוימים המצב קצת יותר צפוף", מסר הנשיא, תוך שהוא מנסה להרגיע את הדעת הציבורית.

טראמפ הבהיר כי קבלני הביטחון פועלים להרחבת הייצור של מערכות קריטיות, ובהן טילי שיוט מסוג "טומהוק" ומיירטי הגנה אווירית מסוג "פטריוט". "יש לנו סוגים מסוימים של חימוש שהם אולי לא מדויקים באותה מידה, הם לא מהדרג הראשון", הודה הנשיא. "יש לנו גם חימוש מהדרג הראשון ואנחנו עוקבים מקרוב אחרי העניין הזה. אבל יש לנו סוגים אחרים - עוצמתיים וטובים מאוד - שיש לנו מהם אספקה בלתי מוגבלת, כך שאנחנו במצב מצוין".

רקע: איראן מפעילה לחץ דרך מדינות המתווכות

על פי דיווחים שפורסמו אתמול, איראן שיגרה אזהרה חריפה למדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקאית חדשה בשטחה תגרור תגובה צבאית קשה נגד מתקני אנרגיה ותשתיות באזור. המסרים הועברו במהלך סדרת שיחות שניהל שר החוץ האיראני עם מקביליו באזור, בניסיון להפעיל לחץ עקיף על וושינגטון.

למרות תקיפות שדווחו במצר הורמוז ואף תקיפה נגד בסיס אמריקני בכוויית, ארצות הברית נמנעה עד כה מתגובה צבאית ישירה בשטח איראן - עובדה המעידה על הצלחת האסטרטגיה האיראנית לפחות בטווח הקצר.