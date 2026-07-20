הנשיא טראמפ, אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

הנשיא דונלד טראמפ העביר הודעה חריפה היום (שני) לממשל האיראני: בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההריגה הזו פי כמה וכמה. ההנחיה הועברה ישירות לשר המלחמה פיט הגסת', ליו"ר המטות המשולבים דניאל קיין, ולכל מנהיגי הצבא האמריקני. כמו כן, הנשיא טראמפ הבהיר לראש עיריית ניו יורק ממדאני, כי ראש הממשלה נתניהו לא ייעצר כשהוא ינחת בניו יורק.

האזהרה הנשיאותית מגיעה על רקע ההסלמה המתמשכת במזרח התיכון, כאשר בשבוע שעבר נהרגו שני חיילים אמריקניים במתקפת טילים איראנית על בסיס צבאי בירדן. משרד ההגנה האמריקני התיר לפרסום את זהותם: סגן משנה טיילר ג'יימס פיאהן, בן 25 מהוואי, וטוראית איזבלה גונזלס, בת 19 מטקסס.

החיילת שנפלה בירדן ( צילום: הפנטגון )

שני החיילים שירתו בשירות פעיל ולקחו חלק בתמיכה במבצע נגד איראן. סגן משנה פיאהן שירת בגדוד השני של רגימנט ארטילריית ההגנה האווירית ה-55, ביחידה הפועלת תחת פיקוד הגנת הטילים והאוויר ה-32 של הצבא. טוראית גונזלס שירתה בגדוד הראשון של רגימנט ארטילריית ההגנה האווירית ה-57, חטיבה 52. תיעוד דרמטי: השוטר ניפץ את החלון - ושלף את הנהג מהרכב הבוער כיכר השבת | 19:19 קשה לצפייה: מהגר מרוקאי נחנק למוות על ידי שוטרים שדרכו עליו בזמן מעצר כיכר השבת | 19:34 כידוע, המתקפה בירדן התרחשה ב-17 ביולי בבסיס חיל האוויר מופאק סלטי. חייל שלישי עדיין מוגדר כנעדר, ונסיבות המתקפה נמצאות תחת חקירה של מערכת הביטחון האמריקנית. הסתרת מידע על תקיפות קודמות במקביל לאזהרת טראמפ, נחשף כי משרד ההגנה האמריקני הסתיר מהציבור שלוש תקיפות איראניות נוספות שבוצעו נגד כוחות צבא ארצות הברית בירדן בשבוע שקדם לתקיפה הקטלנית. גורמים רשמיים בארצות הברית אישרו בעילום שם לניו יורק טיימס כי התקיפות הללו הובילו לפציעתם של עשרות אנשי צבא ולנזק למספר מסוקים.

מערכת הכנה אווירית פטריוט ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

ההסתרה מעוררת ביקורת הולכת וגוברת על ממשל טראמפ, אשר נמנע בחודשים האחרונים מלחשוף את מידת השפעת המלחמה על דילול מאגרי הנשק הקריטיים של ארצות הברית. בנוסף, הממשל לא פרסם מידע על העובדה כי איראן הצליחה לשקם ולבנות מחדש יכולות טילים משמעותיות.

על פי הנתונים שנחשפו, מאז פתחו ארצות הברית וישראל בתקיפות באיראן ב-28 בפברואר, נהרגו 17 אנשי צבא אמריקאים, ויותר מ-400 נפצעו. נתונים אלה מעלים שאלות קשות לגבי שקיפות הממשל והמחיר האמיתי של המערכה הצבאית.

היערכות אמריקנית מוגברת

בימים האחרונים מתעצמת ההיערכות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון. עשרות מטוסי קרב אמריקניים צפויים לנחת בבסיסים בישראל, כאשר טייסת מטוסי קרב מסוג F-16 כבר נחתה ביממה האחרונה בירדן. גורם אמריקני מסר כי מדובר בתגבור של טייסות F-35 ו-F-16, שפריסתן צפויה להסתיים בימים הקרובים.

במקביל, הממשל האמריקני עדכן את ישראל על כוונתו לשלוח לאזור מטוסי תדלוק נוספים, כחלק מהיערכות רחבת היקף לקראת הסלמה אפשרית מול איראן. מדובר בעשרות מטוסים שאמורים לתמוך בתקיפות פוטנציאליות.

על פי דיווחים, הממשל האמריקני נערך להרחבה משמעותית של היקף התקיפות הצבאיות באיראן. התוכניות המתגבשות כוללות לא רק הגדלת תדירות ועוצמת התקיפות, אלא גם הרחבה ניכרת של בנק המטרות ופריסת היעדים שעל הכוונת.

מנגד, הרפובליקה האסלאמית אינה נשארת אדישה. בימים האחרונים שיגרו גורמים רשמיים בטהרן שורה של איומים פומביים ישירים, כאשר דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא' של הכוחות המזוינים באיראן הבהיר כי "האויב הטיפש צריך לדעת שמה שעושים כוחות הביטחון של איראן אינו מכה שווה, אלא מכה עליונה - חמורה, נרחבת ומחרידה יותר מכל מה שהיה בעבר".

ניסיונות תיווך

ברקע ההסלמה המתגברת, גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "המתווכים הציעו הפסקה של 10 ימים בתקיפות כדי למצוא דרכים לחזור להסכם בין איראן לארה"ב". נכון לשעה זו, האמריקנים לא מוכנים לקבל את הצעת המתווכות.

על פי דיווחים, המתווכות - קטר ופקיסטן - העבירו לארצות הברית ולאיראן מספר הצעות ורעיונות על מנת לסיים את ההסלמה. שר הפנים האיראני אסכנדר מומני צפוי להגיע לפקיסטן עם "מסר מיוחד" מנשיא איראן מסעוד פזשכיאן בנוגע למשא ומתן מול ארה"ב.

בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פתח הלילה, לילה שמיני ברציפות, בגל תקיפות נרחב נגד יעדים באיראן. בין היעדים: מתקני מעקב חופי והגנה אווירית צבאיים איראניים, יכולות ימיות ואתרי אחסון טילים ורחפנים.