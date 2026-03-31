נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר לפני זמן קצר (שלישי) מסר חריף למדינות שסובלות ממחסור בדלק סילוני בעקבות המשבר במיצרי הורמוז.

בהודעה שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, טראמפ התייחס במיוחד לבריטניה שסירבה להצטרף למערכה האמריקאית באיראן. "לכל המדינות שלא יכולות להשיג דלק סילוני בגלל מיצרי הורמוז, כמו בריטניה שסירבה להתערב בעריפת ראשה של איראן, יש לי הצעה בשבילכם", כתב הנשיא. "מספר 1 - תקנו מארה"ב, יש לנו הרבה. מספר 2 - תבנו קצת אומץ, לכו למצר ופשוט קחו את זה".

תגובתו של הנשיא טראמפ למדינות אירופה

טראמפ הוסיף והבהיר: "תצטרכו להתחיל ללמוד איך להילחם בעצמכם. ארה"ב לא תהיה שם כדי לעזור לכם יותר, בדיוק כמו שלא הייתם שם בשבילנו".

הנשיא האמריקאי טען כי "איראן, למעשה, הושמדה. החלק הקשה נגמר. לכו תשיגו נפט משלכם". דבריו מגיעים על רקע סדרה של מהלכים של מדינות אירופאיות שסירבו לשתף פעולה עם המערכה האמריקאית באיראן.

לאחר מכן הוסיף טראמפ וכתב: "צרפת לא אפשרה למטוסים שהיו בדרכם לישראל, עמוסים באספקה צבאית, לעבור מעל שטחה. צרפת הייתה מאוד לא מועילה בכל הנוגע ל“הקצב של איראן”, שחוסל בהצלחה! ארצות הברית תזכור את זה!!!".

אירופה מסרבת לשתף פעולה

כאמור, בימים האחרונים פורסם כי מספר מדינות אירופאיות מונעות מצבא ארה"ב להשתמש בבסיסים צבאיים על אדמתן. אתמול דווח כי איטליה מנעה מצבא ארצות הברית להשתמש בבסיס צבאי בסיציליה במסגרת המלחמה באיראן, על פי דיווח בעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה".

צבא איטליה סירב לאפשר למטוסים אמריקאים לנחת בבסיס לאחר שהתברר כי מדובר בטיסות מבצעיות במסגרת המערכה נגד איראן, ולא בטיסות שגרתיות. הסירוב האיטלקי מבוסס על כך שטיסות מבצעיות אינן כלולות בהסכמים הקיימים בין שתי המדינות.

הצעד האיטלקי מצטרף למהלך דומה של ספרד, שסגרה את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים אמריקאים המעורבים בתקיפות באיראן. בעקבות הסירוב הספרדי, טראמפ הכריז על הפסקת כל קשרי המסחר עם מדריד.

יצוין כי גם איטליה וגם ספרד הן חברות בנאט"ו, אך בוחרות להגביל את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית בהקשר של המערכה באיראן. הנשיא טראמפ איים להקטין את הסחר עם מדינות שמסרבות לשתף פעולה עם המערכה האמריקאית.

משבר הדלק העולמי

המשבר במיצרי הורמוז יצר שיבושים חסרי תקדים באספקת הנפט העולמית. על פי דיווחים, סוכנות האנרגיה הבינלאומית מגדירה את המצב כ"הפרעת האספקה הגדולה בהיסטוריה". מיצרי הורמוז מעבירים כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית.

מדינות רבות בעולם סובלות מהשלכות ישירות של המשבר. באוסטרליה, למשל, מספר מדינות הכריזו על נסיעות חינם בתחבורה הציבורית כדי להקל על יוקר המחיה ולעודד חיסכון בדלק. מדינת ויקטוריה הכריזה על חודש אפריל כחודש נסיעות חינם, ובטסמניה ההטבה תימשך שלושה חודשים.

בינתיים, על פי דיווח ב'אקונומיסט', איראן מצליחה להמשיך ולמכור נפט למרות הסנקציות והמלחמה. המדינה מייצאת כיום בין 2.4 ל-2.8 מיליון חביות ביום, כמות דומה ואף גבוהה מהממוצע בשנה שעברה, ובמחירים גבוהים בהרבה.

רוב ההכנסות זורמות למשמרות המהפכה, וסין ממלאת תפקיד פעיל בכך שהיא מאפשרת את זרימת הכסף. על פי הדיווח, קופת המלחמה של איראן קבורה עמוק באסיה, הרחק מהישג ידה של ישראל.