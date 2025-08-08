שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו: יש רעב אמיתי ברצועת עזה?

שיחת טלפון מתוחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, חשפה את המתיחות בין המנהיגים על רקע המצב ההומניטרי בעזה. על פי דיווחים של NBC, השיחה, שהתרחשה ב-28 ביולי, הידרדרה לצעקות לאחר שדבריו של נתניהו על מצב הרעב בעזה הוכחשו באופן חד משמעי על ידי טראמפ.

המתיחות החלה לאחר שנתניהו טען במהלך כנס כי "אין מדיניות של רעב בעזה" וכי "אין רעב בעזה".

למחרת, נשאל טראמפ על ידי עיתונאים במהלך ביקורו בסקוטלנד וענה כי הוא ראה תמונות של ילדים בעזה "שנראו רעבים מאוד". טראמפ, שהופתע מהדברים, הדגיש כי "יש רעב אמיתי" ברצועה, והוסיף כי "אי אפשר לזייף את זה". דבריו סתרו את ההצהרות של נתניהו וגרמו לדרישה מטעמו של ראש הממשלה לשיחה דחופה.

בשיחה שהתקיימה זמן קצר לאחר מכן, נתניהו טען כי הדיווחים על הרעב בעזה הם "המצאה של חמאס", אך טראמפ לא נשמע משוכנע.

על פי גורמים המעורים בשיחה, טראמפ קטע את דברי נתניהו בצעקות ואמר כי יש לו הוכחות לכך שילדים בעזה אכן גוועים ברעב, והוסיף כי הוא לא מוכן לשמוע על כך שמדובר בזיוף.

השיחה המלאה, לפי הגורמים, הייתה "חד צדדית ברובה", כשטראמפ היה זה שדיבר את רוב הזמן. טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא רק רואה את המצב בעזה כ"חמור", אלא גם מרגישה "אחראית" לו, עקב פעילות קרן הסיוע ההומניטרית לעזה (GHF). מדובר בהערכה של גורם אמריקני לשעבר, המעורה בפרטי השיחה, ולא בהצהרה רשמית של ארה"ב.

בעקבות השיחה, יצא סטיב וויטקוף, השליח המיוחד למזרח התיכון מטעם ארצות הברית, לביקור באזור במטרה לנסות ולהשיג פתרונות להמשך המלחמה.

הביקור של וויטקוף בישראל, שבו נועד עם גורמים ישראליים, גרם להם להרגיש כי הצליחו להעביר לו את הקשיים שהם נתקלים בהם, במיוחד בנוגע לסיוע ההומניטרי ולמעורבות חמאס בהכשלת המאמצים הבינלאומיים. וויטקוף אף שאל אם יש צורך להרחיב את מאמצי הסיוע, ובמהלך ביקורו התקיימה גם פגישה עם משפחות החטופים.

מעניין לציין כי כאשר נשאל טראמפ ביום שלישי אם יתמוך בכיבוש צבאי של עזה, הוא לא שלל זאת, אך ציין כי הוא ממקד את מאמציו בעניין הסיוע ההומניטרי: "לגבי כיבוש צבאי – אני לא יכול לומר. זה תלוי בישראל".