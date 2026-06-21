כיכר השבת
ב-15 מיליון דולר

מצא אשמים: טראמפ מתוסכל וזועם על טרור כימי בבריכת הדגל שלו

דונלד טראמפ הבטיח את הבריכה היפה ביותר בהיסטוריה, אבל המציאות בשטח כוללת אצות ירוקות, כתובות נאצה - לפי הנשיא מדובר בוונדליזם חמור ומכוון (חדשות בעולם) 

1תגובות
חזון מול מציאות - הבריכה של טראמפ (צילום: רשתות חברתיות )

נשיא , Donald Trump, הצית בסוף השבוע סערה ציבורית לאחר שיצא בסדרת הצהרות חריפות בעקבות פגיעה בבריכת ההשתקפות המחודשת הסמוכה לאנדרטת לינקולן בוושינגטון.

מדובר בפרויקט שיפוץ רחב היקף במתחם ה־National Mall, בעלות של כ־14.8 מיליון דולר. הפרויקט הושלם רק לאחרונה וכבר הפך למוקד של ויכוח פוליטי וסימבולי טעון

בפוסטים שפרסם ברשת Truth Social, טען כי מדובר בהישג הנדסי ואסתטי יוצא דופן, והדגיש כי הבריכה “לא נראתה או תפקדה כך מאז שנות ה־20 של המאה הקודמת”.

לדבריו, הגרסה המחודשת כללה ציפוי ייחודי שמייצר אפקט מראה המשקף את אנדרטת לינקולן ואת הסביבה ההיסטורית, בניגוד לבעיות הדליפה שאפיינו את המבנה המקורי.

טראמפ מתגאה בברכיה שלו (צילום:מסך)

אלא שלצד השבחים העצמיים, הנשיא טען כי אלמונים ביצעו חבלה מכוונת במתחם זמן קצר לאחר פתיחתו.

לדבריו, "נעשה שימוש בחומרים כימיים שפגעו בשכבת הציפוי הפנימית, ובנוסף נגרם חתך ארוך במבנה החיצוני שפגע בזיכרון הנשיאים וושינגטון ולינקולן”.

הכל התרחש במקביל להתפתחות סביבתית מהירה בתוך הבריכה: הופעת אצות גרמה לשינוי צבע המים מירוק כהה לגוון עכור, תופעה שהפכה במהירות מושא לביקורת ולעקיצות ברשתות.

מבקרים פוליטיים ואנשי ציבור לעגו להשקעה הכספית הגדולה, וטענו כי פרויקט שנועד לשדר יוקרה ותחזוקה מוקפדת הפך בתוך זמן קצר לדוגמה לבעיה סביבתית ולוגיסטית.

היו עיתונאים שתהו כיצד אדם שבבעלותו מלונות ומתקני יוקרה לא מסוגל לשמור על ניקיון של בריכה אחת פשוטה.

הבריכה המשתקפת
הבריכה המשתקפת| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בתוך כך, הופנתה גם ביקורת כלפי עצם ניהול הפרויקט, לנוכח העובדה שבריכה ציבורית במתחם רגיש כל כך נזקקת להתערבות אינטנסיבית כבר בשלב מוקדם. חלק מהתגובות לעגו להשוואה שעשו גורמים בממשל בין ניקוי “הביצה הפוליטית” לבין הפרויקט בפועל.

במקביל לאירועים, רשויות הפארקים הפדרליות ומשטרת הפארקים תגברו את האבטחה באזור, והחלו בבדיקת נסיבות הפגיעה. לפי גורמים המעורבים בטיפול, נבחן גם רישום מסתורי שנמצא בקרבת המקום – “86 47” – אשר עורר פרשנויות שונות ונבדק במסגרת החקירה, לצד חשד לאיומים כלפי הדרג הפוליטי הבכיר.

המים הירוקים מציפים את הבריכה (צילום: מסך)

בשטח עצמו מתבצעות פעולות שיקום וניקוי אינטנסיביות, הכוללות שימוש בחומרים מחמצנים ומערכות סינון מתקדמות שמטרתן לבלום את התפשטות האצות. לפי ההערכות שנמסרו מהגורמים האחראים, חלק ניכר מהזיהום כבר טופל, אך העבודה לשיקום מלא של מראה המים והציפוי צפויה להימשך.

בשלב זה נותרת השאלה פתוחה: האם הפרויקט, שנועד להפוך לאחד מסמליה האסתטיים של הבירה האמריקאית, יצליח להתייצב – או שימשיך לעמוד בלב מחלוקת ציבורית, פוליטית וסביבתית שמתעצמת סביבו.

ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןבריכהרשת חברתית
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אדון קוקו מדופלם משוגנר עם דיפלומה
אשכנזי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר