מצא אשמים: טראמפ מתוסכל וזועם על טרור כימי בבריכת הדגל שלו

חזון מול מציאות - הבריכה של טראמפ ( צילום: רשתות חברתיות )

נשיא ארצות הברית, Donald Trump, הצית בסוף השבוע סערה ציבורית לאחר שיצא בסדרת הצהרות חריפות בעקבות פגיעה בבריכת ההשתקפות המחודשת הסמוכה לאנדרטת לינקולן בוושינגטון.

מדובר בפרויקט שיפוץ רחב היקף במתחם ה־National Mall, בעלות של כ־14.8 מיליון דולר. הפרויקט הושלם רק לאחרונה וכבר הפך למוקד של ויכוח פוליטי וסימבולי טעון בפוסטים שפרסם ברשת Truth Social, טען טראמפ כי מדובר בהישג הנדסי ואסתטי יוצא דופן, והדגיש כי הבריכה “לא נראתה או תפקדה כך מאז שנות ה־20 של המאה הקודמת”. לדבריו, הגרסה המחודשת כללה ציפוי ייחודי שמייצר אפקט מראה המשקף את אנדרטת לינקולן ואת הסביבה ההיסטורית, בניגוד לבעיות הדליפה שאפיינו את המבנה המקורי.

טראמפ מתגאה בברכיה שלו ( צילום:מסך )

אלא שלצד השבחים העצמיים, הנשיא טען כי אלמונים ביצעו חבלה מכוונת במתחם זמן קצר לאחר פתיחתו.

לדבריו, "נעשה שימוש בחומרים כימיים שפגעו בשכבת הציפוי הפנימית, ובנוסף נגרם חתך ארוך במבנה החיצוני שפגע בזיכרון הנשיאים וושינגטון ולינקולן”.

הכל התרחש במקביל להתפתחות סביבתית מהירה בתוך הבריכה: הופעת אצות גרמה לשינוי צבע המים מירוק כהה לגוון עכור, תופעה שהפכה במהירות מושא לביקורת ולעקיצות ברשתות.

מבקרים פוליטיים ואנשי ציבור לעגו להשקעה הכספית הגדולה, וטענו כי פרויקט שנועד לשדר יוקרה ותחזוקה מוקפדת הפך בתוך זמן קצר לדוגמה לבעיה סביבתית ולוגיסטית.

היו עיתונאים שתהו כיצד אדם שבבעלותו מלונות ומתקני יוקרה לא מסוגל לשמור על ניקיון של בריכה אחת פשוטה.

הבריכה המשתקפת - צילום: רשתות חברתיות הבריכה המשתקפת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

בתוך כך, הופנתה גם ביקורת כלפי עצם ניהול הפרויקט, לנוכח העובדה שבריכה ציבורית במתחם רגיש כל כך נזקקת להתערבות אינטנסיבית כבר בשלב מוקדם. חלק מהתגובות לעגו להשוואה שעשו גורמים בממשל בין ניקוי “הביצה הפוליטית” לבין הפרויקט בפועל.

במקביל לאירועים, רשויות הפארקים הפדרליות ומשטרת הפארקים תגברו את האבטחה באזור, והחלו בבדיקת נסיבות הפגיעה. לפי גורמים המעורבים בטיפול, נבחן גם רישום מסתורי שנמצא בקרבת המקום – “86 47” – אשר עורר פרשנויות שונות ונבדק במסגרת החקירה, לצד חשד לאיומים כלפי הדרג הפוליטי הבכיר.

המים הירוקים מציפים את הבריכה ( צילום: מסך )

בשטח עצמו מתבצעות פעולות שיקום וניקוי אינטנסיביות, הכוללות שימוש בחומרים מחמצנים ומערכות סינון מתקדמות שמטרתן לבלום את התפשטות האצות. לפי ההערכות שנמסרו מהגורמים האחראים, חלק ניכר מהזיהום כבר טופל, אך העבודה לשיקום מלא של מראה המים והציפוי צפויה להימשך.

בשלב זה נותרת השאלה פתוחה: האם הפרויקט, שנועד להפוך לאחד מסמליה האסתטיים של הבירה האמריקאית, יצליח להתייצב – או שימשיך לעמוד בלב מחלוקת ציבורית, פוליטית וסביבתית שמתעצמת סביבו.