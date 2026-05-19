נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) בשיחה עם כתבים בבית הלבן, להצהרה שלו כי תכנן לבצע מתקפה צבאית גדולה באיראן למחר - אך החליט לדחות את התוכניות לבקשת שלוש מדינות ערביות.

"אנחנו היינו מוכנים ללכת מחר במהלך גדול מאוד", אמר הנשיא לכתבים. "זה לא מה שרציתי לעשות אבל אנחנו לא נוכל לאפשר לאיראן להחזיק בגרעין". לדבריו, שלוש מדינות המפרץ - סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות - פנו אליו בבקשה דחופה לדחות את המתקפה המתוכננת.

"שלושת המדינות - סעודיה, קטאר, ואיחוד האמירויות - פועלות באופן ישיר מולנו ומול האיראנים", הבהיר טראמפ. הנשיא ציין כי מנהיגי המדינות הללו סבורים שניתן להגיע לעסקה דיפלומטית שתתקבל בברכה על ידי ארצות הברית וכל מדינות המזרח התיכון.

"נראה שיש סיכוי טוב מאוד להגיע לעסקה, אם נוכל לעשות זאת בלי הפצצה אהיה מרוצה", הבהיר הנשיא.

טראמפ שיתף והדגיש: "עדכנו את ישראל, עדכנו אנשים אחרים במזרח התיכון שמעורבים איתנו, וזו התפתחות מאוד חיובית, אבל נראה אם זה באמת יוביל למשהו. אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".

עם זאת, הוא הדגיש כי הצבא האמריקני נשאר בכוננות מלאה. "הוריתי להם להיות מוכנים לפתוח במתקפה מלאה ורחבת היקף על איראן בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת".

כזכור, אמש, בטהרן בחרו להגיב בחריפות להודעת הנשיא האמריקני. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טענה כי "טראמפ שוב הטיל את האשמה על אחרים על נסיגתו מהטענות שלו". על פי הסוכנות הממשלתית, "טראמפ, לאחר כישלון במלחמה נגד איראן, מקווה להשיג ויתורים באמצעות לחצים ואיומים פוליטיים וצבאיים".

הסוכנות האיראנית המשיכה והאשימה: "האיומים שלו פועלים נגדו ומגבירים את הלחץ על ארה"ב. איראן מוכנה למכות קשות יותר נגדו ונגד בעלות בריתו, במיוחד המשטר הציוני". התגובה החריפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לטהרן בנושא התוכנית הגרעינית האיראנית.

בתוך כך , הסנאטור הבכיר לינדזי גראהם, הנחשב לאחד ממקורביו הקרובים ביותר של טראמפ, קרא לנשיא לבצע "תקיפה קצרה אך עוצמתית שתאפס את הסכסוך למקום שבו הוא צריך להיות". גראהם, שמוכר כידיד גדול של ישראל בוושינגטון, הבהיר כי לדעתו השילוב של התקיפות האיראניות על תשתיות חיוניות באיחוד האמירויות יחד עם המתקפות המתמשכות על הספנות הבינלאומית מצדיק תגובה אמריקאית משמעותית.

על פי דיווח ב-CNN, הנשיא טראמפ כינס בשבת את בכירי ממשלו, ביניהם סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו וראש ה-CIA ג'ון רטקליף, לדיון מתוח בשאלה כיצד להתקדם במערכה מול איראן. הדיון התמקד בשאלה האם להמשיך בלחץ הדיפלומטי או לשקול אופציות צבאיות.