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בלי נורמליזציה עם ישראל | טראמפ אישר הסכם גרעין ענק עם סעודיה

ארה"ב תקים תוכנית גרעין אזרחית בסעודיה • ההסכם מאפשר העשרת אורניום על אדמה סעודית | טראמפ מנתק את ההסכם מהנורמליזציה עם ישראל (בעולם)

ביקורו של טראמפ במדינות המפרץ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית אישר הסכם גרעין היסטורי עם ערב הסעודית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, כך דיווח הלילה (בין שלישי לרביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל" בהסתמך על בכירים אמריקניים. ההסכם, שתוקפו נקבע ל-30 שנה, מיועד להקמת תוכנית גרעין אזרחית בממלכה תוך הבטחת מעמד מרכזי לחברות אמריקניות בפיתוח התשתיות.

על פי הדיווח, ההסכם כולל סעיף מרכזי המאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להעשרת אורניום על אדמת סעודיה - צעד חסר תקדים שמעורר דאגות בקרב מחוקקים בקונגרס. הסעיף מותנה במחקר משותף של שתי המדינות שיקבע אם הצעד מוצדק מבחינה אסטרטגית. בבית הלבן טוענים כי הסדר זה יעניק לארה"ב השפעה משמעותית על תוכנית הגרעין הסעודית ויספק כלים למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה למטרות צבאיות.

התנגדות צפויה בקונגרס

ב"וול סטריט ג'ורנל" צוין כי המהלך צפוי להיתקל בהתנגדות עזה בקונגרס האמריקני. מחוקקים רבים חוששים מהפצת טכנולוגיה גרעינית רגישה ומעליית הסיכון למרוץ חימוש במזרח התיכון. ההסכם יועבר לבחינת הקונגרס בימים הקרובים, אך חסימתו תדרוש החלטה משותפת של שני הבתים ברוב של שני שלישים - סף גבוה במיוחד שיאפשר לטראמפ להפעיל וטו נשיאותי במידת הצורך.

לאחר אישורו של הנשיא בסוף השבוע שעבר, ההסכם צפוי להיחתם ביום רביעי על ידי שר האנרגיה האמריקני כריס רייט ושר האנרגיה הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמאן. החתימה תסמן נקודת מפנה ביחסים האנרגטיים והאסטרטגיים בין שתי המדינות.

ניתוק מהנורמליזציה עם ישראל

ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי טראמפ החליט להפריד בין ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי לבין התנאי המקדים להכרה והשגת הסכם נורמליזציה עם מדינת ישראל. מדובר בשינוי מדיניות משמעותי לעומת תפיסת הממשל הקודם של הנשיא ג'ו ביידן, אשר התעקש לקשור בין הגרעין האזרחי לבין התקדמות מדינית מול ישראל.

כזכור, בשבועות האחרונים העניק נשיא המדינה יצחק הרצוג ראיון נדיר לטלוויזיה הסעודית, שבו הביע את חלומו לראות שלום בין ישראל לסעודיה. עם זאת, דיווחים אחרונים מצביעים על כך שסעודיה מציבה תנאים קשים לנורמליזציה, כולל החלפת ראש הממשלה בישראל וביטול מדיניות ביהודה ושומרון.

איראןדונלד טראמפסעודיהגרעיןהסכמי אברהם

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