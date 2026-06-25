נשיא ארה"ב דונלד טראמפ השיג ניצחון פוליטי בסנאט לאחר שרפובליקנים מרכזיים חזרו בהם מתמיכתם ביוזמה דמוקרטית להגבלת סמכויותיו בנוגע לאיראן. ההצעה, שהוגשה על ידי הסנאטור טים קיין, נדחתה לאחר שזכתה לאישור מפתיע בסנאט.

המהפך הגיע בעקבות פגישות שקיימו בבית הלבן הסנאטורים ביל קאסידי ורנד פול עם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס והשליח המיוחד סטיב ויטקוף. קאסידי כתב כי קיבל "תדרוך מקיף" והוסיף: "אני מעריך את ההזמנה המהירה לבית הלבן כדי לטפל ברבות מהדאגות שלי".

פול, שבחר להימנע בהצבעה, הסביר: "מאחר שנראה שהעימותים הסתיימו והנשיא ביקש ממני להתחשב בעמדת המיקוח שלו, אעשה זאת. ההימנעות שלי נועדה לתת לנשיא יותר מרחב ומנוף להשיג שלום יציב".

טראמפ טען כי ההצבעה הקודמת פגעה בעמדת המיקוח של ארה"ב מול איראן. לאחר ההצבעה כתב: "הסנאט שינה את הצבעתו על איראן. תודה לג'ון ת'ון, לינדזי גרהאם, ברני מורנו ולכולם. ההצבעה הזו מעבירה מסר לאיראן".

הסנאטור הדמוקרטי כריס מרפי חלק על הטענה ואמר כי האיראנים "צריכים רק לקרוא סקרים כדי לדעת שהציבור האמריקני לא תומך במלחמה". למרות זאת, ההצבעה נתפסה כהישג משמעותי עבור הנהגת הרפובליקנים בסנאט ועבור מאמצי הממשל לקדם הסכם ארוך טווח עם איראן.