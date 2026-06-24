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המרד הרפובליקני 

הנשיא טראמפ זועם: "הסנאט סייע לאויב, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע" 

נשיא ארה"ב מגיב בחריפות להצבעת הסנאט נגד מדיניותו באיראן • ארבעה רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בהצבעה היסטורית | "הם הפכו את עבודתי לקשה יותר" (בעולם)

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הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

נשיא דונלד טראמפ פרסם הלילה (שלישי) ציוץ חריג ומלא זעם בעקבות הצבעה היסטורית בסנאט האמריקני, שם אושרה החלטת "סמכויות מלחמה" המיועדת למנוע ממנו להמשיך בפעילות צבאית נגד ללא אישור הקונגרס. "הסנאט של ארה"ב מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו, "כדי להגיד למממנת הטרור מספר אחת בעולם שארה"ב לא אוהבת את מה שאני עושה להם".

ההצבעה בסנאט התקיימה על רקע מתיחות גוברת בין הבית הלבן לבין חברי הקונגרס, כאשר ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים והצביעו בעד ההחלטה. המהלך התקבל ברוב של 50 מול 48, ומהווה את הפעם הראשונה שהסנאט מאשר צעד כזה לאחר תשעה ניסיונות קודמים שנכשלו. אף שההחלטה אינה מחייבת מבחינה משפטית ונחשבת בעיקר לסמלית, היא נתפסת כנזיפה פוליטית משמעותית למדיניות החוץ של .

טראמפ לא הסתפק בביקורת על ההצבעה עצמה, אלא תקף במיוחד את הסנאטורים הרפובליקנים שהצטרפו לדמוקרטים. "ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים", כתב בזעם, "ואיראן שאלה את האנשים שלי, 'מה כל זה אומר?'. הסנאטורים האלה פשוט הפכו את העבודה שלי לקשה יותר". עם זאת, הנשיא הבהיר כי הוא מתכוון להמשיך במדיניותו: "אבל אני אשלים אותה, כך או אחרת, כי אני תמיד משלים את העבודה".

בהודעתו, טען טראמפ כי איראן נמצאת "על הקרשים, מוכנה ליפול ולהיכנע", וכי לראשונה זה עשורים המשטר האיראני "מכבד בטירוף את ארה"ב ואת הנשיא שלה". לדבריו, ההצבעה בסנאט מהווה למעשה "סיוע וסעד לאויב" ומעבירה מסר שלילי לטהרן בדיוק ברגע הקריטי.

ההצבעה נערכה על רקע ביקורת גוברת מצד מחוקקים רפובליקנים על המלחמה ועל ההסכם שגיבש טראמפ עם איראן לסיומה. במקביל, הפנטגון ביקש מהקונגרס תקציב נוסף של כ-80 מיליארד דולר לכיסוי עלויות המלחמה וחידוש מלאי התחמושת. מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר, ניצל את ההזדמנות וטען כי המלחמה באיראן הייתה "אחת משגיאות מדיניות החוץ החמורות ביותר בתולדות ארצות הברית".

במהלך עצרת בחירות פוליטית בפנסילבניה, התייחס טראמפ גם למתיחות הגוברת סביב נתיבי השיט במזרח התיכון ולמגעים הדיפלומטיים מול טהרן. "במצר הורמוז עוברות לפחות 90 מיליון חביות נפט", הצהיר הנשיא והוסיף: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הכלכלה שלהם התרסקה לחלוטין והצבא שלהם נפגע אנושות, ייקח להם שנים ארוכות להשתקם".

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3
שורה לו האיש הזה בחלומות ומצהיר ואומר דברים של הבל בנתיים האירנים משטים בו יותר מאשר הרפובליקנים ויותר יציבים בשכלם
יעקב
2
כואב שבוגדים נכון?!
ישראל
1
הפך מהנשיא המוצלח ביותר וחסיד אומות עולם לנשיא הכושל ביותר חבל ביותר
חבל

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