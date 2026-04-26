נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פונה הלילה (ראשון) בחירום על ידי מאבטחי השירות החשאי במהלך ארוחה שנתית עם כתבי הבית הלבן, לאחר שקולות ירי נשמעו באולם. הנשיא לא נפגע, והיורה נעצר במקום.

בהודעה שפרסם טראמפ לאחר האירוע, שיבח את פעולת כוחות הביטחון: "השירות החשאי וכוחות אכיפת החוק עשו עבודה נהדרת. הם פעלו במהירות ובאומץ. היורה נתפס, ואני המלצתי ש'ניתן למופע להימשך', אך אפעל לחלוטין לפי הנחיות גורמי אכיפת החוק".

"רמות אבטחה שאיש לא ראה"

במסיבת עיתונאים שקיים מאוחר יותר, התייחס הנשיא לאירוע ואמר: "כיום אנחנו זקוקים לרמות אבטחה שככל הנראה איש מעולם לא ראה קודם לכן". טראמפ הבהיר כי לדעתו, "לא חושב שהירי קשור למלחמה באיראן".

הנשיא שיחזר את רגעי הדרמה: "פינו אותנו מהר. התפקוד של השירות החשאי והמשטרה היה מהיר מאוד, זה היה עניין של שניות עד שיצאנו מהדלת. רצינו להמשיך את האירוע - אני לא רוצה לאפשר לאנשים החולים האלה לשנות את מרקם החיים, את מה שאנחנו עושים".

זהות היורה נחשפה

בארה"ב חשפו את זהות היורה: קול תומאס אלן, בן 31, מקליפורניה. על פי דיווח ה"ניו יורק טיימס", תומאס פעל לבדו ולא נורה או נפגע מכוחות הביטחון, אך הועבר לבית חולים להערכה רפואית.

מפקד המשטרה בוושינגטון מסר לפנות בוקר (שעון ישראל) כי מחקירה ראשונית עולה שהיורה היה אורח במלון הילטון, שבו התקיימה ארוחת הערב. לדבריו, החוקרים בודקים כעת מי הייתה המטרה שאליה כיוון החשוד.

רגעי אימה באולם

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לשמוע את קולות הירי שהבהילו את הנוכחים. הגברת הראשונה, מלאניה טראמפ, נראתה מביטה בחרדה לכיוון מקור הירי שהתרחש מחוץ לאולם בו שהה הנשיא.

לאחר הירי נשמעו מאבטחים כשהם מורים לנוכחים להתכופף לרצפה. הנשיא הוצא על ידי השירות החשאי כשראשו מכופף, בהתאם לפרוטוקול הביטחוני. הבית הלבן עדכן כי הנשיא וסגן הנשיא בטוחים ולא נפגעו.

יצוין כי זהו ניסיון ההתנקשות השני בטראמפ בחודשים האחרונים, לאחר אירוע דומה שהתרחש בעבר. כוחות הביטחון ממשיכים לבדוק את הרקע של החשוד ואת המניעים שעמדו מאחורי המעשה.