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"הצבא שלהם גמור"

"פחדנים מושחתים": טראמפ מתפוצץ על כותרות שפקפקה בתוצאות המלחמה

נשיא ארה"ב פרסם תגובה חריפה לכותרת ב'ניו יורק טיימס'• מנה את ההישגים מול איראן: "הצבא גמור, חיל הים איננו, האינפלציה 250%" |"פחדנים מושחתים וחסרי אתיקה שכמוכם" (בעולם)

3תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין ראשון לשני) תגובה חריפה לכותרת שפורסמה בעיתון "ניו יורק טיימס", בה נטען כי "לא הרבה השתנה" אחרי כמעט ארבעה חודשי מלחמה מול ופקפקה בתוצאות המלחמה.

, שנמצא בעיצומן של שיחות דיפלומטיות היסטוריות עם איראן בשווייץ, בחר להגיב בחריפות יוצאת דופן ולמנות את ההישגים שהושגו מול המשטר האיראני.

"הכותרת ב'ניו יורק טיימס' המושחת והכושל: 'מה השתנה אחרי כמעט ארבעה חודשי מלחמה? אנליסטים אומרים שלא הרבה'", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. "באמת?" הוסיף בציניות.

בהמשך הפרסום מנה הנשיא האמריקאי רשימה ארוכה של הישגים מול איראן: "הצבא שלהם גמור. חיל הים שלהם איננו. חיל האוויר שלהם איננו. משגרי הטילים, הטילים, הכטב"מים ויכולות הייצור שלהם כמעט שאינם. שתי שכבות ההנהגה הבכירות שלהם אינן. האינפלציה שלהם עומדת על 250%. הכלכלה שלהם שבורה. החיילים שלהם לא מקבלים שכר".

טראמפ הוסיף והדגיש את ההישגים האמריקאיים: "מצר הורמוז פתוח. הנפט זורם. שוק המניות האמריקאי והתעסוקה בארצות הברית נמצאים בשיאים היסטוריים". בסיום הפרסום פנה הנשיא ישירות לעיתון: "זה מה שהשתנה, פחדנים מושחתים וחסרי אתיקה שכמוכם. ויש עוד הרבה מעבר לכך!"

רקע: שיחות בשווייץ ומתחים דיפלומטיים

הפרסום של טראמפ מגיע בעיצומן של שיחות היסטוריות בין ארצות הברית לאיראן בשווייץ, שהסתיימו הלילה לאחר 18 שעות של מו"מ מאומץ. המדינות המתווכות, קטאר ופקיסטן, הודיעו על הקמת מנגנון למניעת חיכוך ב, צעד שמעיד על התקדמות מסוימת בשיחות.

הסנאטור לינדזי גראהם, המקורב לנשיא טראמפ, שיתף אמש כי שוחח עם הנשיא במשך 4.5 שעות ביום שישי האחרון. גראהם הבהיר כי אם המאמץ הדיפלומטי ייכשל, "הנשיא טראמפ הולך לקחת את מצר הורמוז, אנחנו ננהל אותו". לדבריו, ארצות הברית תגבה תשלום מכל אלו שעוברים במצר כדי לשלם על המבצע.

ארה"באיראןדונלד טראמפלבנוןהפסקת אשהסכם עם איראן

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3
הציבור לא טיפש מר טראמפ כמה שתתעצבן. אם זה היה המצב של האיראנים לא הייית מגיע להסכם כל כך דפוק וחלש
חושב
2
נו, טראמפ, זה הרי נכון כל מה שכתבת, וזה בדיוק למה כל העולם לא מבין איך מניצחון צבאי מזהיר הגעת להסכם כניעה.... זה מרתיח ומפחיד ממש ..
זה מה שלא מובן!
1
טראמפ פחדן ומושחת.
שאול

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