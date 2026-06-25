טורקיה אזרבייג'ן ומצרים בתרגיל משותף - צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי טורקיה אזרבייג'ן ומצרים בתרגיל משותף | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי 10 10 0:00 / 1:02

וושינגטון נערכת לאשר עסקת נשק משמעותית עם טורקיה: מכירה של עשרות מנועי סילון מתוצרת חברת "ג'נרל אלקטריק" האמריקאית, בשווי המוערך בלמעלה מ-700 מיליון דולרים. המהלך נועד להפיח חיים בפרויקט הדגל של התעשייה הביטחונית הטורקית - מטוס הקרב המקומי הראשון, "קאן" (KAAN), שהחל ב-2016 ומסמל את שאיפתה של אנקרה לעצמאות ביטחונית.

עבור הנשיא טראמפ, העסקה מהווה מחווה פוליטית מחושבת כלפי הנשיא ארדואן, רגע לפני ועידת נאט"ו שתתקיים בטורקיה בחודש הבא. המהלך מגיע על רקע יחסים חמים בין שני המנהיגים, אך גם על רקע משקעי עבר כבדים - הדחת טורקיה מתוכנית ה-F-35 והטלת סנקציות בעקבות רכישת מערכת ההגנה האווירית S-400 הרוסית. פרויקט 'קאן' - שאיפה לעצמאות ביטחונית מטוס הקרב "קאן" מייצג את הניסיון הטורקי להשיג עצמאות ביטחונית ולצמצם את התלות בנשק זר. הפרויקט, שהחל לפני כעשור, נתקל בקשיים טכנולוגיים משמעותיים, במיוחד בתחום מנועי הסילון המתקדמים. מנועי ג'נרל אלקטריק אמורים לספק את הפתרון הטכנולוגי הנדרש כדי להעלות את המטוס לשמיים. כרונולוגיה של ביזיון: הציטוטים של טראמפ - פעם והיום | כך התהפך עלינו נשיא ארה"ב ישראל גראדווהל | 16:39 בוושינגטון טוענים עדיין כי מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400 שרכשה טורקיה מהווה איום ישיר על ביטחון נאט"ו. עם זאת, טראמפ נראה כמי שמחפש "לעשות משהו שישמח את הטורקים מאוד", כפי שהוא עצמו ציין בעבר. אנליסטים מזהירים כי מדובר ב"פרי נמוך" - מהלך טקטי שאינו פותר את סוגיית החמקן המורכבת בין שתי המדינות.

( צילום: משרד ההגנה של טורקיה | חשבון רשמי )

סערה פוליטית בקונגרס

הסערה הפנימית בארצות הברית רחוקה מלהסתיים. חברי קונגרס דמוקרטים בוועדת החוץ זועמים על עקיפת הממשל ודורשים הבהרות מפורטות על השלכות העסקה. הם מעלים חששות בנוגע להשפעה על מאזן הכוחות האזורי ועל יחסי ארצות הברית עם בעלות ברית אחרות באזור.

מנגד, גורמים בממשל טראמפ מסרים כי הדיפלומטיה בין המנהיגים מניבה את השיחות הפוריות ביותר מזה עשור. למרות ההתנגדויות, הממשל נחוש להתקדם בעסקה, והודעה רשמית צפויה לעבור לקונגרס בקרוב. בהיעדר תוקף מחייב להתנגדויות המחוקקים, הממשל צפוי לעקוף את המגבלות כפי שעשה בעבר במקרים דומים.

טורקיה מחזקת את כוחה הצבאי

העסקה מגיעה על רקע התחזקות משמעותית של היכולות הצבאיות הטורקיות. בשבועות האחרונים דיווחנו על הצלחה טכנולוגית משמעותית של טורקיה ואיטליה בניסוי שליטה מלאה של טייס קרב על נחיל כטב"מים אוטונומי - יכולת שמשנה את כללי המערכה ומעמידה אתגר משמעותי גם לישראל.

בנוסף, כוחות היבשה של קטאר והצבא הטורקי סיכמו השבוע סדרת תמרונים צבאיים נרחבים בדוחה, שנועדו להקפיץ את רמת המוכנות המבצעית של שני הצבאות. התרגיל התמקד בלוחמה בשטח בנוי ודיכוי מהומות רחבות היקף, ומסמן שלב חדש ביכולת התיאום הטקטית בין המדינות.

תיעוד צבא טורקיה - צילום: תעשיית הביטחון ומשרד ההגנה של טורקיה תיעוד צבא טורקיה | צילום: צילום: תעשיית הביטחון ומשרד ההגנה של טורקיה 10 10 0:00 / 0:49

בתוך הסבך הפוליטי והלחצים הבינלאומיים, ניכרת התחושה שהמציאות האנושית מונעת משיקולים ארציים מורכבים. כיהודים המאמינים בהשגחה עליונה, אנו מבינים כי מאחורי "הסכמים קבועים" ו"משא ומתן מפותל", קיימת יד מכוונת. הדרמה הנוכחית - שבוחנת את גבולות הבריתות והזהויות של מעצמות העולם - היא תזכורת לכך שדווקא ברגעים של קיטוב עולמי, התפילה והבחירה בטוב הן שמכריעות את גורל העמים.

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