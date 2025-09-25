הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מעלה סדרת טענות חמורות על רקע הכשלים המוזרים שהתרחשו בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם, וטען כי מדובר בלא פחות מ"חבלה מכוונת". טראמפ פירט שלושה כשלים טכניים חמורים שלטענתו לא יכולים להיות צירוף מקרים, וקרא למצוא את האחראים.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית "Truth", טראמפ תיאר שלושה כשלים מרכזיים: תקלה חמורה במדרגות הנעות, כשל בטלפרומפטר ובעיות חמורות במערכת הקול. הוא כתב כי "זה מדהים" שהוא ורעייתו מלאניה לא נפלו מהמדרגות.

התייחסות טראמפ למחדלים ( צילום: צילום מסך )

המדרגות שהפכו למלכודת כישלון מפואר: כך ההשקה חגיגית הפכה לתצוגת תקלות למשקפיים של Meta אבישי לוי | 09:57 האירוע הראשון והדרמטי ביותר, כפי שתואר על ידי טראמפ, התרחש רגע לפני עלייתו לבמה: "המדרגות הנעות שעלו לאולם הנאומים הראשי נעצרו בחריקה. הן נעצרו בפתאומיות". טראמפ טען כי מדובר בסכנת חיים ממשית, והוסיף: "זה מדהים שאני ומלניה לא נפלנו קדימה על הקצוות החדים של מדרגות הפלדה האלה - צריך לעצור את מי שאחראי לזה". כשל כפול בנאום הבעיות נמשכו גם לאחר שעלה טראמפ לנאום. הוא סיפר כי כשהחל לשאת את דבריו בפני "קהל טלוויזיוני של מיליונים מכל רחבי העולם, ומול מנהיגים חשובים באולם", הטלפרומפטר שלו כשל. המכשיר, שהיה אמור להציג את הנאום, היה "קר וחשוך כאבן" והחל לפעול רק כ-15 דקות מאוחר יותר. הבעיה החמורה ביותר הייתה במערכת הקול: טראמפ טען כי נאמר לו שהקול בנאומו היה "כבוי לחלוטין באודיטוריום". המשמעות: רוב מנהיגי העולם שישבו באולם – אלא אם כן השתמשו באוזניות של המתורגמנים – "לא יכולו לשמוע דבר". הוא אימת זאת כששאל את רעייתו, מלאניה, שישבה בשורה הראשונה: "שאלתי 'איך הייתי?', והיא אמרה 'לא יכולתי לשמוע מילה ממה שאמרת'".

טראמפ באו"ם ( צילום: צילום מסך )

במהלך נאומו תקף טראמפ את המדינות שהכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, ואמר כי הדבר מהווה פרס לחמאס. לדבריו במקום להיכנע "לדרישות הכופר" של חמאס, יש לוודא שישחררו את החטופים. דבריו גרמו למחיאות כפיים.

חלק מנאומו, שנמשך קרוב לשעה, כמעט פי 4 מהזמן המקובל, עסק במלחמה בעזה. הוא אמר שיש לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים. יחד עם זאת תקף את חמאס באומרו שארגון הטרור הוא שסירב עד כה להפסקת אש.

במהלך דבריו חזר על אמירתו כי 38 מהחטופים בעזה, מתוך 48 החטופים אינם בחיים. הוא גם אמר שוב כי איינו מעוניין בעסקאות חלקיות אלא בעסקה שתכלול את כולם יחד.

הוא גם תקף את ארגון האו"ם עצמו כשטען שהארגון אינו עושה דבר לגבי סכסוכים שונים בעולם וכי הוא איננו ממלא את יעודו אלא משמיע מילים ריקות. בדבריו התייחס גם למלחמת 12 הימים מול איראן והתגאה בכך שכיום רוב מנהיגי צבא איראן אינם חיים. הוא גם התבטא כי מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספאהן הושמדו לחלוטין.