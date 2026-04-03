גורמים בכירים בבית הלבן מתארים מאבק פנימי גובר סביב המשך המערכה באיראן, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניצב בפני לחץ הולך וגובר לסיים את הלחימה – מבלי להצטייר כמי שנסוג ללא הישג ברור.

על פי דיווח במגזין TIME, יועציו הקרובים של טראמפ הציגו בפניו נתונים מדאיגים: המלחמה הופכת בלתי פופולרית, מחירי הדלק זינקו מעל 4 דולרים לגלון, השווקים הפיננסיים נחלשו, ואזרחים רבים בארה״ב נערכים להפגנות נגד הלחימה.

בסביבתו של טראמפ מזהים פער בין התמונה המבצעית שמוצגת לו לבין הלך הרוח הציבורי. סקרי עומק שהוצגו לנשיא מצביעים על שחיקה בתמיכה, בין היתר בעקבות 13 חיילים אמריקנים שנהרגו והשלכות כלכליות שמורגשות בכל בית.

היועצים מזהירים כי ככל שהמערכה תימשך, כך ייפגעו סיכויי הרפובליקנים בבחירות האמצע – והלחץ על טראמפ יגבר.

לפי הדיווח, טראמפ עצמו כבר מחפש "אופציית יציאה" מהמלחמה, תוך ניסיון לאזן בין שתי מטרות סותרות: לסיים את הלחימה במהירות – אך גם להציג הישג חד וברור.

גורמים בסביבתו מציינים כי הוא שואף להכריז על ניצחון, לעצור את התקיפות, ולקוות שהמצב הכלכלי יתייצב לפני שהנזק הפוליטי יהפוך בלתי הפיך.

במגזין טיים דווח כי למרות הערכות מוקדמות כי איראן תגיב באופן מוגבל, בפועל התגובה הייתה רחבה בהרבה – עם תקיפות ברחבי האזור, פגיעה בנתיבי שיט ואיומים על מדינות המפרץ.

גם במערכת הביטחון האמריקנית הופתעו מהיקף התגובה, לאחר שההנחה הייתה כי ניתן יהיה לנהל עימות "מבוקר".

בפנטגון מדגישים כי נרשמו הישגים משמעותיים: פגיעה נרחבת במערך הטילים, השמדת כלי שיט והחלשת הנהגת המשטר. עם זאת, גורמים אמריקניים מודים כי היעדים הרחבים – ובראשם בלימת תוכנית הגרעין או שינוי המשטר – רחוקים מהשגה בטווח הזמן שנקבע.

הבית הלבן ניצב כעת בפני דילמה מורכבת: המשך התקיפות עלול להעמיק את ההסתבכות ולהחריף את המשבר הכלכלי, אך עצירה מוקדמת עלולה להתפרש כחולשה.

בינתיים, טראמפ מנסה לשמור על כל האפשרויות פתוחות – להגביר את הלחץ הצבאי מצד אחד, אך להשאיר פתח לסיום מהיר מצד שני.

הערכה בקרב גורמים אמריקניים היא כי השבועות הקרובים יהיו מכריעים: האם המערכה תתגלגל לעימות ממושך – או שתסתיים במהלך מדיני שיאפשר לנשיא להכריז על "ניצחון" ולרדת מהזירה.