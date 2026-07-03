"אקים מפלגה שלישית": קרלסון מכריז על מהפכה פוליטית בארה"ב

טאקר קרלסון, המגיש והפודקאסטר הימני-קיצוני שהצהיר לאחרונה כי הוא פורש מהמפלגה הרפובליקנית בעקבות המלחמה באיראן, חושף כעת את תוכניותיו הפוליטיות: הוא מתכוון להקים מפלגה שלישית חדשה בארצות הברית.

בריאון למגזין של בית הספר לתקשורת של אוניברסיטת קולומביה, הבהיר קרלסון כי המפלגה החדשה תתמקד אך ורק ברווחת האזרחים האמריקנים. לשיטתו, הדמוקרטים והרפובליקנים "צועדים יחד" באותה שורה בסוגיות של מלחמה וכספים, ולכן הגיע הזמן לשינוי מהותי.

"ארצות הברית היא מדינה של מפלגה אחת שמתחזה לדמוקרטיה והגיע הזמן לשבור זאת באמצעות מפלגה שלישית", הצהיר קרלסון בריאיון.

"לא אכפת לי מחמאס או מישראל"

קרלסון הסביר כי המפלגה החדשה תתמקד בסוגיות פנימיות דוחקות. לדבריו, תוחלת החיים באמריקה יורדת ו"עתיד הילדים נעלם", כשלשיטתו "לאף אחד לא אכפת". כשנשאל על חמאס, השיב בבוטות: "לא אכפת לי. באופן רשמי לא אכפת לי מחמאס. הממשלה האמריקנית צריכה לשים בעדיפות ראשונה את רווחת אנשיה שלה".

עם זאת, קרלסון שלל אפשרות שיתמודד בעצמו מול הנשיא דונלד טראמפ. "אין לי כוח. אני לא אתחרה עם טראמפ על כוח. הוא מישהו שאני מכיר היטב. אני יכול להתקשר אליו והוא מתקשר אליי לעתים קרובות", הבהיר.

התנגדות חריפה למלחמה באיראן

המתיחות בין קרלסון לנשיא טראמפ התעצמה סביב המלחמה באיראן. קרלסון טוען כי המלחמה החלה בעקבות לחץ מצד ישראל, וכי ממשל טראמפ "בגד בארה"ב" כשיצא למלחמה. הוא תהה בריאיון כיצד בוחר אמריקני יכול לתמוך במפלגה שאינה נאמנה לארצות הברית ושמה את האינטרסים של מדינה זרה מעל אלו של אזרחיה.

"זו לא הייתה מלחמה על תוכנית הגרעין של איראן. זו הייתה יריית הפתיחה במאמץ לשינוי משטר, בהובלת ישראל", טען קרלסון. לדבריו, הוא ביקר בבית הלבן שלוש פעמים בחודש שלפני מלחמת 12 הימים, "ואמרתי לטראמפ אותו הדבר שלוש פעמים: 'אתה לא הולך לראות עלייה של ממשלה דמוקרטית ופרו-מערבית בטהרן. הדבר הטוב ביותר שתראה שם הוא פשוט פצע מוגלתי'. והוא אמר, 'אני יודע'. למה הוא הרס את עצמו? את הממשל שלו? את המורשת שלו? את המפלגה הרפובליקנית ואת אמריקה? אני לא יודע".

התקפות חריפות על ישראל ומעורבותה

חלק נרחב מדבריו בריאיון כוון נגד ישראל ומעורבותה בפוליטיקה האמריקנית. קרלסון ציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית הלבן מיד לאחר השבעתו של טראמפ במטרה לשכנע אותו להפיל את המשטר באיראן, וניסה "לגנוב את האנרגיה של תנועת MAGA לטובת מדינה זרה".

לדבריו, ישראל הפריזה בביטחונה העצמי וחשבה שתהיה "ההגמון האזורי", אך שלושה חודשים לאחר מכן איראן זו שהפכה למעצמה עולמית. "ישראל היא הקורבן של ההסכם בין ארה"ב לאיראן. זו תבוסה משפילה עבור אמריקה, אבל זה עדיין שיפור לעומת מה שהיה קורה אם היינו ממשיכים", אמר.

קרלסון גם תקף את התורמים המשפיעים על הנשיא, כמו מרים אדלסון ורופרט מרדוק, שלטענתו התקשר לטראמפ שלוש או ארבע פעמים ביום כדי לעודד אותו לתקוף את איראן.

הוא המשיך והאשים את ישראל באפרטהייד ("ראיתי את זה במו עיניי בביקוריי הרבים בארץ"), וכמדינה "ששוללת ויזות מאנשים בגלל עמדותיהם הפוליטיות". קרלסון אמר כי הוא "אוהב את ירושלים, עיר מדהימה, אבל אני לא מתעניין בישראל. אני לא חושב שהיא משמעותית כמדינה מנקודת מבט אמריקנית".

הוא אף הגדיר את ישראל כ"מדינה חסרת משאבים, שאינה בחצי הכדור של ארה"ב ולכן פשוט לא אכפת לי ממנה, עד הרגע שבו היא מתחילה להשתלט על המערכת הפוליטית האמריקנית ולהרוס את ארצי".