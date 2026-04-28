כיכר השבת
החברה בנאט"ו

דור של שנאה: ילדי בתי ספר בטורקיה קורעים דגלי ארה"ב וישראל בעידוד המורים 

תיעודים קשים חושפים הסתה אנטי-מערבית חריפה בתוך מערכת החינוך הטורקית, כאשר תלמידים משתתפים בטקסים אלימים הכוללים השחתת סמלי מדינות | שוב בתי הספר בטורקיה הופכים למוקד של תעמולה נגד ישראל וארה"ב (חדשות בעולם)

1תגובות
ילדי בתי ספר בטורקיה קורעים דגלי ארה"ב וישראל בעידוד המורים (צילום: ד"ש)

תיעוד וידאו מטריד חושף את עומק ההסתה המתרחשת בין כותלי בתי הספר בטורקיה, מדינה החברה בברית נאט"ו. בסרטון נראים מורים המעלים תלמידים לבמת בית הספר במהלך טקס רשמי, שם הילדים קורעים לגזרים את דגלי ארצות הברית וישראל.

המחזה הדרמטי לא עצר בדגלים; התלמידים נראו כשהם מרטשים את תמונותיו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, לקול תשואותיהם הרמות של שאר הילדים בקהל, שמחאו כפיים לאקט האלים.

אירועים אלו, הכוללים גם השחתת סמלים לאומיים וגם טקסי זיכרון המטילים אשמה ישירה על ישראל וארה"ב, הם הרבה מעבר למגמה מדאיגה של הקצנה במערכת החינוך והחברה הטורקית, המתרחקת מהערכים המשותפים לברית נאט"ו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חברים בנאטו. עם חברים כאלה מי צריך שונאים.חחחח
ביבי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר