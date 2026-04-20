טורקיה רשמה השבוע הישג נוסף במאבקה המתמשך להשבת נכסי תרבות גנובים, כאשר מוזיאון האמנות של דנבר (Denver Art Museum) החזיר לידיה ראש שיש עתיק ומרשים מהמאה ה-5 לספירה. היצירה, המתארת דמות גבר מזוקן, מקורה בחפירות האגורה של העיר העתיקה סמירנה (איזמיר של ימינו), והיא הועברה רשמית לידי הרשויות הטורקיות לאחר שהוכח כי הוצאה מהמדינה בניגוד לחוק.

מהאגורה בדנבר לאיזמיר

המסע להשבת הפסל החל לאחר שמוזיאון דנבר יצר קשר עם משרד התרבות והתיירות הטורקי והביע את רצונו לבחון את מקור היצירה. בדיקה מעמיקה שערכו מומחים טורקים, שכללה הצלבת נתונים עם דוחות ארכיאולוגיים משנת 1934, אישרה מעל לכל ספק כי הראש נחשף במהלך חפירות רשמיות בסמירנה לפני קרוב למאה שנה, ומצא את דרכו אל מחוץ לגבולות המדינה בנסיבות לא ברורות.

על פי התיעוד, הפסל הגיע לאוסף המוזיאון בדנבר בשנת 1989 כתרומה מעזבונה של מארי תרז מייסי, רעייתו של קלרנס אדוארד מייסי, שכיהן כקונסול הכללי של ארה"ב באיסטנבול בסוף שנות ה-40. הקשר הדיפלומטי והתזמון העלו חשד כי הפסל נרכש או נלקח בתקופה שבה הפיקוח על עתיקות היה רופף יותר.

"דיאלוג בונה"

שר התרבות והתיירות של טורקיה, מהמט נורי ארסוי, בירך על המהלך והדגיש כי ההשבה היא פרי של "שיתוף פעולה ודיאלוג בונה" עם הנהלת המוזיאון בקולורדו. "זהו צעד חשוב נוסף במאמצינו להחזיר הביתה חפצים השייכים לאדמת אנטוליה", אמר ארסוי בהצהרה רשמית. הוא הוסיף כי טורקיה נחושה להמשיך ולעקוב אחר פריטים ארכיאולוגיים שנבזזו או נמכרו באופן לא חוקי ברחבי העולם.

היצירה עצמה נחשבת לדוגמה יוצאת דופן לאמנות מהתקופה התאודוסיאנית (שלהי העת העתיקה בקיסרות הרומית). למרות פגעי הזמן, פרטי הפנים של הדמות המזוקנת נשמרו היטב, כשהן משמשות עדות לרמת המיומנות הגבוהה של בתי המלאכה לפיסול שפעלו באזור אפסוס וסמירנה במאה ה-5.

מגמה עולמית של השבת עתיקות

החזרת ראש השיש מדנבר היא חלק ממגמה רחבה יותר שבה טורקיה מפעילה לחץ משפטי ודיפלומטי כבד על מוזיאונים ואספנים פרטיים במערב. בשנה האחרונה לבדה הוחזרו לטורקיה עשרות פריטים ממוזיאונים נחשבים בארה"ב, בהם המטרופוליטן בניו יורק ומוזיאון ג'יי פול גטי בלוס אנג'לס, לעיתים בעקבות חקירות של היחידה לסחר בעתיקות במשרד התובע המחוזי של מנהטן.

ראש השיש כבר הועבר לטורקיה והוצב בתצוגה קבועה במוזיאון לארכיאולוגיה של איזמיר, לא רחוק מהמקום שבו נחצב לפני כ-1,500 שנה.