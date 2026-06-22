המועמד לראשות ממשלת בריטניה התמודד מול שועל ואיש-פח

אנדי ברנהאם ראש ממשלת בריטניה לעתיד - עם המתמודדים הקשוחים ( צילום: מסך )

תחילת השבוע סימנה את סיומו של עידן קצר וסוער בפוליטיקה הבריטית, כאשר ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו לאחר חודשים ארוכים של לחץ פוליטי גובר, ירידה בתמיכה הציבורית וביקורת מבית.

אך בעוד סטארמר אורז את חפציו ונפרד מרחוב דאונינג, תשומת הלב של בריטניה מופנית כעת אל האיש שמסתמן כיורשו האפשרי: אנדי ברנהאם. ברנהאם, שכיהן בשנים האחרונות כראש עיריית מנצ'סטר רבתי והפך לאחד הקולות הבולטים בצפון אנגליה, נדרש תחילה לשוב אל הפרלמנט הבריטי. לשם כך התמודד בבחירות המשנה במחוז מייקרפילד – מחוז שבדרך כלל אינו מושך עניין בינלאומי, אך הפעם הפך למוקד תשומת הלב של הממלכה כולה.

לא נתגעגע - קיר סטאמר פורש ( צילום: שאטרסטוק )

שועל, איש־פח ומועמד לראשות ממשלה

המהלך המכריע של אנדי ברנהאם לכיבוש הנהגת הלייבור החל בבחירות המשנה במחוז מייקרפילד שנערכו בשבוע שעבר. ברנהאם, שכיהן עד אז כראש עיריית מנצ'סטר רבתי, היה חייב להיבחר מחדש לפרלמנט כדי שיוכל להתמודד על הנהגת המפלגה, שכן לפי המסורת והחוק בבריטניה, מנהיג מפלגה (וראש ממשלה פוטנציאלי) חייב להיות חבר פרלמנט מכהן.

ההזדמנות נוצרה לאחר התפטרותו של חבר הפרלמנט המקומי, ג'וש סימונס, מה שאיפשר לברנהאם להתמודד במחוז שנחשב ל"מעוז בטוח" של הלייבור ושל מעמד הפועלים. ברנהאם ניצח בסטייל עם 54.8% מהקולות, ניצחון שנתן את האות ללחץ הכבד על קיר סטארמר, שהוביל לבסוף להתפטרותו ולסלילת דרכו של ברנהאם לדאונינג 10.

ברנהאם ניצח בבחירות בפער ניכר, אך את הכותרות לא תפסו דווקא התוצאות.

בעת הכרזת התוצאות, בהתאם למסורת הבריטית המאפשרת גם למועמדים סאטיריים להתמודד בבחירות, ניצב ברנהאם על הבמה לצד שני מועמדים נחושים על ראות מייקרפילד

האחד היה קאונט בינפייס – דמות סאטירית מוכרת החובשת קסדה בדמות פח אשפה ומריצה מצעים משעשעים בכל מערכת בחירות. לצדו עמד רוברט פאונל, פעיל למען בעלי חיים ומייסד ארגון Protect the Wild, שהגיע לבוש בתחפושת שועל מלאה כמחאה נגד ציד בעלי חיים.

התוצאה הייתה תמונה שנראתה כאילו נלקחה מתוכנית סאטירה פוליטית: מועמד בכיר לראשות ממשלת בריטניה, בחליפה רשמית, עומד ברצינות מוחלטת בין איש־פח לשועל.

הצילום הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים הגדירו אותו כתמצית הפוליטיקה הבריטית, שילוב נדיר של דרמה היסטורית והומור עצמי.

הניצחון במייקרפילד לא העניק לברנהאם רק מושב בפרלמנט. הוא גם ביסס את מעמדו כאחד המועמדים המובילים להנהגת מפלגת הלייבור לאחר עזיבתו של סטארמר.

גורמים במפלגה רואים בו דמות מאחדת בעלת ניסיון שלטוני רב וקשר חזק עם ציבור הבוחרים מחוץ ללונדון. תמיכתם של בכירים במפלגה מחזקת עוד יותר את ההערכות כי הוא עשוי להפוך בקרוב למנהיג הלייבור – ואולי גם לראש הממשלה הבא של בריטניה.