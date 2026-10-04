 דלג לתוכן הראשי
הזוי לחלוטין

מפלגה בבריטניה מקבלת החלטה דרמטית נגד ישראל - שלא נותרה חייבת

ההצעה עברה ברוב של 56% בכנס המפלגה בברייטון • קוראת להקמת מדינה פלסטינית אחת ללא אזכור ישראל | משרד החוץ: 'הפסיקו לתפקד כמפלגה והפכו לגוף תומך טרור' (בעולם)

3
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
זאק פולנסקי מנהיג מפלגת הירוקים (שאטרסטוק )

מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה היום (ראשון) בכנס המפלגה שנערך בברייטון הצעת החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". ההצעה עברה ברוב של 56% מול 44% מקרב המצביעים, כאשר מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד.

בהצעה שאושרה מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", שלטענת יוזמי ההחלטה מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית. המסמך קורא להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם", לרבות האוכלוסייה היהודית. בהחלטה לא נכלל כל אזכור לקיומה של מדינת ישראל, והיא אינה כוללת התייחסות לפתרון שתי המדינות.

תגובה חריפה ממשרד החוץ

בעקבות אישור ההצעה, משרד החוץ הישראלי תקף בחריפות את ההחלטה. בהודעה רשמית מטעם המשרד נמסר כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור".

בירושלים הבהירו כי ההחלטה מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת למעשה להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר ומשווה בין ציונות לגזענות. במשרד החוץ הוסיפו כי "זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".

בסיום ההודעה קרא המשרד לכל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, "להתנער מיידית וחד-משמעית מהטקסט המעוות הזה".
בריטניהמפלגת הירוקים

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יהודי לא ציוני ציוני לא יהודי
זונדל מהמרכז
2
תגובה צמחונית מדי. יש להגדיר את המפלגה כגוף תומך טרור ולאסור כניסה לארץ לכל חבריה.
נפתלי
1
הזוי מצד אחד וטבעי מצד שני, מי שקרא קצת היסטוריה מכיר את השנאה הפטולוגית של הגוים בכל מושבותיהם ובפרט באירופה הנאורה, כמה דם ילדים גברים נשים צעירים וזקנים נשפך מאז היותינו לעם נהרות ותמיד בשם המוסר והצדק, אותו עם אותה שנאה, וגם כנראה שמבלי השנאה הזו מזמן לא היינו עם ישראל, ככל שנתקרב אליהם כך הם יפ
שייע

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר