מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה היום (ראשון) בכנס המפלגה שנערך בברייטון הצעת החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". ההצעה עברה ברוב של 56% מול 44% מקרב המצביעים, כאשר מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד.
בהצעה שאושרה מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", שלטענת יוזמי ההחלטה מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית. המסמך קורא להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם", לרבות האוכלוסייה היהודית. בהחלטה לא נכלל כל אזכור לקיומה של מדינת ישראל, והיא אינה כוללת התייחסות לפתרון שתי המדינות.
תגובה חריפה ממשרד החוץ
בעקבות אישור ההצעה, משרד החוץ הישראלי תקף בחריפות את ההחלטה. בהודעה רשמית מטעם המשרד נמסר כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור".
בירושלים הבהירו כי ההחלטה מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת למעשה להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר ומשווה בין ציונות לגזענות. במשרד החוץ הוסיפו כי "זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה המאוחדת".
בסיום ההודעה קרא המשרד לכל המפלגות בבריטניה, ובראשן מפלגת הלייבור, "להתנער מיידית וחד-משמעית מהטקסט המעוות הזה".
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