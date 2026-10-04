זאק פולנסקי מנהיג מפלגת הירוקים ( שאטרסטוק )

מפלגת הירוקים בבריטניה אישרה היום (ראשון) בכנס המפלגה שנערך בברייטון הצעת החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות". ההצעה עברה ברוב של 56% מול 44% מקרב המצביעים, כאשר מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד.