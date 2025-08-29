ממשלת בריטניה הודיעה כי נציגים רשמיים ממשרד הביטחון הישראלי לא יורשו להשתתף בתערוכת הנשק DSEI בלונדון השנה. בהודעת לונדון נאמר: "החלטת ממשלת ישראל להסלים את פעילותה הצבאית בעזה שגויה. אנחנו יכולים לאשר שלא תהיה משלחת ממשלתית בתערוכת DSEI 2025 בבריטניה". לצד זאת הבהירו גורמים בממשלה כי "חברות ישראליות כן יוכלו לשלוח את אנשיהן".

בבריטניה הוסיפו קריאה להסדר מדיני מיידי: "חייב להיות פתרון דיפלומטי לסיום המלחמה הזו עכשיו – עם הפסקת אש מיידית, החזרת החטופים והגדלת הסיוע ההומניטרי לאנשי עזה". גורמים המעורים בהחלטה מסרו כי ניתן יהיה להסיר את ההגבלות "אם תוצג התחייבות ל'עמידה בחוק הבינלאומי בשטחים הפלסטיניים הכבושים'".

בישראל התקבלה ההחלטה בזעם. במשרד הביטחון כינו אותה "צעד מביש", ובגורמים מדיניים נשמעו טענות כי מדובר ב"לגיטימציה לטרור". בשנים קודמות נהגה ישראל לשגר נציגות רשמית לתערוכה לצד משלחות של התעשיות הביטחוניות; כעת יגיעו החברות הישראליות ללא נציגות ממשלתית.

מדוברות משרד הביטחון נמסר כי "בימים האחרונים החליטה ממשלת בריטניה, באופן חד צדדי, להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמי ממשל וצבא ישראליים בתערוכת DSEI UK 2025, המתוכננת להתקיים בלונדון בין ה-9 ל-12 בספטמבר".

"מדובר בצעד פוגעני ומביש, שנעשה במכוון כלפי נציגי ישראל. על כן, משרד הביטחון לא ישתתף בתערוכה ולא יקים בה ביתן לאומי. עם זאת, תעשיות ישראליות שיבחרו להציג באירוע יקבלו את מלוא הסיוע הנדרש".

"החלטה זו מתקבלת בשעה שמדינת ישראל מצויה במלחמה במספר חזיתות במקביל נגד גורמי איסלאם קיצוני המאיימים גם על מדינות המערב ועל נתיבי השיט הבינלאומיים. בכך, בריטניה בוחרת בצעד שמשרת את הקיצוניים, מעניק לגיטימציה לטרור ונעשה משיקולים פוליטיים החורגים מהמסגרת המקצועית והמקובלת של תערוכות ביטחוניות בעולם".