קייב על סף משבר חשמלי חמור: לפני כשבוע, ביצעה רוסיה את אחת המתקפות הגדולות ביותר מאז פרוץ הפלישה – מטח של 458 כטב"מים ו־45 טילים לעבר תשתיות אנרגיה ברחבי אוקראינה.

לפי הדיווחים, 25 אתרי אנרגיה נפגעו, בהם תחנות כוח מרכזיות שסיפקו חשמל לקייב, חארקוב ופולטבה.

כוחות ההגנה האווירית האוקראיניים הצליחו ליירט 406 כטב"מים ו־9 טילים, אך הנזק היה כבד: תחנות כוח תרמיות הושבתו, ומיליוני אזרחים נותרו ללא חשמל במשך 10–12 שעות ביממה – דווקא כשהטמפרטורות יורדות לאפס.

"מכה ישירה לעורק החיים"

חברת האנרגיה הממשלתית Centrenergo הודיעה כי מדובר ב"נזק חסר תקדים" והזהירה ממשבר אנרגטי מתמשך. ראש ממשלת אוקראינה, יוליה סווירידנקו, כינתה את הפגיעות "מכה ישירה לעורק החיים של המדינה". ברוסיה טענו כי המטרות היו "מתקנים תעשייתיים צבאיים", אך התמונות משטח אוקראינה הראו בתים שרופים, אזרחים הרוגים וערים חשוכות.

שבעה הרוגים ופגיעות קשות בדנייפרו

לפחות שבעה בני אדם נהרגו, בהם שלושה מדנייפרו, לאחר שכטב"ם רוסי פגע בבניין מגורים. גורמי ביטחון אוקראיניים דיווחו על פגיעות בתחנות משנה גרעיניות ובמתקנים אזרחיים נוספים. ההתקפה, לפי CNN ו-רויטרס, נועדה לפגוע ביכולת ההתאוששות של אוקראינה לפני החורף.

הקרב על פוקרובסק: "170 אלף חיילים רוסים מנסים לכתר את העיר"

במקביל למתקפה האווירית, מתחוללים קרבות עזים סביב העיר פוקרובסק שבדונבאס – מרכז לוגיסטי אסטרטגי. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, דיווח על ריכוז של 170 אלף חיילים רוסים באזור, וטען כי מוסקבה מנסה לכתר את העיר בדרכה לקראמטורסק. לפי מכון המחקר האמריקני ISW, כוחות רוסים חדרו לשכונות דרומיות באמצעות טקטיקות הסוואה ולבוש אזרחי, אך נבלמו על ידי רחפנים ותקיפות נגד אוקראיניות.

זלנסקי: "אנחנו צריכים 25 מערכות פטריוט – עכשיו"

זלנסקי קרא למדינות נאט"ו להשאיל או למכור בדחיפות מערכות פטריוט נוספות. לדבריו, "לכל מתקפה של מוסקבה על תחנות הכוח צריכה להיות תגובה – סנקציות על כל טיפת אנרגיה רוסית". גרמניה כבר סיפקה שתי מערכות נוספות בתחילת נובמבר, אך קייב מבקשת לפחות 25 סוללות נוספות כדי להגן על עריה.

בינתיים, הממשל האמריקני בראשות הנשיא טראמפ נמנע ממכירת נשק ישירה, אך נאט"ו מתאם חבילות נשק דרך מדינות אירופה.

חורף באפלה

אוקראינה איבדה כבר מחצית מתשתיות האנרגיה שלה מאז תחילת המלחמה. מיליוני תושבים נערכים לחורף קשה, עם הפסקות חשמל ארוכות, מחסור בחימום ובמים. זלנסקי סיכם את דבריו במסר חריף:

"פוטין תקוע במבוי סתום בשדה הקרב – אז הוא מפציץ את הבתים שלנו. זו מלחמה על אור וחושך – פשוטו כמשמעו."