"בזכות התפילה"

מתקפה קטלנית: הצליח לשרוד את הפגיעה הדרמטית שהחריבה את חדרו

עורך דין יהודי מדניפרו שרד בנס מתקיפה רוסית שהרסה את משרדו. הוא מייחס את הישרדותו להנחת תפילין קבועה ולתפילה בציון בעל התניא בערב ראש השנה האחרון: "נסעתי חמש וחצי שעות לכל כיוון בדרכים משובשות" (יהדות בעולם)

המשרד ברקע המשרד שהופגז (צילום: ללא קרדיט)

באוקראינה דיווחו בשבת האחרונה על מתקפת נגד עזה, שביצעו כוחות קומנדו אוקראינים מיוחדים שהונחתו ממסוקים בעיר החשובה פוקרובסק. זאת במטרה למנוע את כניסת הרוסים לעיר, הנמצאת על צומת דרכים.

אלא שהדבר לא מונע מהרוסים לתקוף במקביל, כדבר שבשגרה, את מרכזי הערים באוקראינה ולהמשיך להביא לאבדות אזרחיות.

מי שניצל מתקיפה שכזו הוא עורך דין יהודי בשם ע.ס. המתגורר בעיר דניפרו שבמזרח אוקראינה. דניפרו, שבה נמצא 'מרכז מנורה' – המרכז היהודי הגדול בעולם, ושנחשבת בידי רבים ל'מרכז העצבים' של יהדות אוקראינה - הותקפה שוב בימים האחרונים על ידי טילים בליסטיים ומל"טים איראניים. משרדו של ע. השוכן במבנה בן שלש קומות במרכז העיר, נפגע קשות ונחרב.

ע’ לא היה במקום בזמן הפגיעה, בנס גלוי. הוא יצא בדיוק לפגוש חבר לעסקים. מי שעוד שרדו את הפגיעה הקשה היו זוג התפילין שלו, שקיבל מ הפועלים בעיר. את התפילין מניח העו"ד מידי יום במשרדו, וכך היה גם בבוקר התקיפה.

ע‘ זוקף את שמירתו להנחת התפילין באותו בוקר, וכן לתפילה שנשא בערב ראש השנה בציון מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן 'בעל התניא והשולחן ערוך'.

בשיחה עם הרב לוי אנגלסמן אחד מעשרות שלוחי חב"ד בעיר הלומד איתו מידי שבוע הוא סיפר: "עשיתי נסיעה של חמש וחצי שעות לכל כיוון, בדרכים משובשות, כדי להגיע לציון הקדוש בעיירה האדיטש שבחבל פולטבה, והתפללתי ונתתי תרומה לאחזקת המקום, כדי שאני ובני ביתי לא נפגע מהמלחמה הקשה. אני בטוח שהצדיק הגן עלי ועטף אותי כדי שלא אפגע מהטיל".

