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הסוד השמור של סין: צבע חדש ש"מוחק" מכוניות מהמציאות

אם אתם בסין, יתכן שמכונית שנוסעת מולכם תיראה כצל שטוח לחלוטין במרכז הכביש, ללא כל קימור או פרט עיצובי גלוי | פיתוח טכנולוגי חדש מסין הופך את המדע הבדיוני למציאות עם צבע שסופג 99.9% מהאור ומבטיח לשנות את פני רכבי היוקרה (חדשות בעולם)

תמונה אמיתית של מכונית שנצבע בציפוי "אולטרה-שחור" (צילום: רשתות חברתיות )

חוקרים מחברת "Nipsea Group" הסינית הפועלת בסינגפור הכריזו על פריצת דרך מדעית: ציפוי "אולטרה-שחור" חדש שמסוגל לספוג בממוצע 99.9% מכל אורכי הגל של האור הנראה. הצבע החדש עמיד מספיק כדי לעמוד בסטנדרטים של תעשיית הרכב.

התוצאה הוויזואלית היא לא פחות ממדהימה: המוח האנושי מתקשה לעכל את מה שהוא רואה, והאובייקט הצבוע נראה כדו-ממדי, מעין "חור במציאות" או ואקום מוחלט. הפיתוח מיועד לענות על הביקוש הגובר בסין לרכבי יוקרה ב עמוק, שנחשב לסמל סטטוס יוקרתי ועוצמתי.

איך זה עובד?

הסוד מאחורי ה"חשיכה המוחלטת" הזו טמון בשילוב הנדסי מתוחכם של חומרים בקנה מידה ננומטרי: הצבע מורכב משילוב של "פיגמנט שחור פחמן" רגיל יחד עם "צינוריות פחמן ננומטריות" .

בזכות אינטראקציה פיזיקלית המכונה "אינטראקציית פאי", חלקיקי השחור מתארגנים לאורך הצינוריות הננומטריות במבנה שהחוקרים מכנים "חיבור נקודות".

ציפוי "אולטרה-שחור"
ציפוי "אולטרה-שחור" | צילום: צילום: רשתות חברתיות

המבנה הזה יוצר "נוף" מיקרוסקופי של פסגות ועמקים. כשהאור פוגע במשטח, הוא לא מוחזר אל עין המתבונן אלא נלכד בתוך המבנה המורכב הזה, עובר אינספור פיזורים פנימיים עד שהוא נספג כמעט לחלוטין והופך לחום.

בעוד שהדורות הקודמים של צבעי האולטרה-שחור היו עדינים שכל מגע קל הרס אותו, הפיתוח החדש הוכיח עמידות יוצאת דופן במבחנים. הצבע עמד ב-14 ימים של 95% לחות ובטבילה במים למשך 10 ימים ללא כל פגם ויזואלי. בנוסף, ניתן ליישם אותו בשיטות התזה קונבנציונליות, מה שמאפשר ייצור תעשייתי המוני.

למרות ההישג, המבקרים כבר מעלים שאלות בטיחותיות: איך אפשר לראות מכונית כזו בלילה? בנוסף, מכונית שסופגת 99.9% מהאור צפויה להתחמם מאוד תחת השמש הקופחת. אך עבור אלו שמחפשים את המראה הייחודי והקיצוני ביותר בעולם, נראה שהחור השחור הפרטי שלהם קרוב מתמיד לכביש.

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