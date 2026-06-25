הסוד השמור של סין: צבע חדש ש"מוחק" מכוניות מהמציאות

תמונה אמיתית של מכונית שנצבע בציפוי "אולטרה-שחור" ( צילום: רשתות חברתיות )

חוקרים מחברת "Nipsea Group" הסינית הפועלת בסינגפור הכריזו על פריצת דרך מדעית: ציפוי "אולטרה-שחור" חדש שמסוגל לספוג בממוצע 99.9% מכל אורכי הגל של האור הנראה. הצבע החדש עמיד מספיק כדי לעמוד בסטנדרטים של תעשיית הרכב.

התוצאה הוויזואלית היא לא פחות ממדהימה: המוח האנושי מתקשה לעכל את מה שהוא רואה, והאובייקט הצבוע נראה כדו-ממדי, מעין "חור במציאות" או ואקום מוחלט. הפיתוח מיועד לענות על הביקוש הגובר בסין לרכבי יוקרה בצבע שחור עמוק, שנחשב לסמל סטטוס יוקרתי ועוצמתי. איך זה עובד? הסוד מאחורי ה"חשיכה המוחלטת" הזו טמון בשילוב הנדסי מתוחכם של חומרים בקנה מידה ננומטרי: הצבע מורכב משילוב של "פיגמנט שחור פחמן" רגיל יחד עם "צינוריות פחמן ננומטריות" . נכדת הנשיא חשפה "סודות מהבית הלבן" - ועוררה סערה אריה רוזן | 13:12 סוף הדרך: פוטין צמא לדלק אחרי שלעג לאירופה דני שפיץ | 13:10 בזכות אינטראקציה פיזיקלית המכונה "אינטראקציית פאי", חלקיקי השחור מתארגנים לאורך הצינוריות הננומטריות במבנה שהחוקרים מכנים "חיבור נקודות".

ציפוי "אולטרה-שחור" - צילום: רשתות חברתיות ציפוי "אולטרה-שחור" | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

המבנה הזה יוצר "נוף" מיקרוסקופי של פסגות ועמקים. כשהאור פוגע במשטח, הוא לא מוחזר אל עין המתבונן אלא נלכד בתוך המבנה המורכב הזה, עובר אינספור פיזורים פנימיים עד שהוא נספג כמעט לחלוטין והופך לחום.

בעוד שהדורות הקודמים של צבעי האולטרה-שחור היו עדינים שכל מגע קל הרס אותו, הפיתוח החדש הוכיח עמידות יוצאת דופן במבחנים. הצבע עמד ב-14 ימים של 95% לחות ובטבילה במים למשך 10 ימים ללא כל פגם ויזואלי. בנוסף, ניתן ליישם אותו בשיטות התזה קונבנציונליות, מה שמאפשר ייצור תעשייתי המוני.

למרות ההישג, המבקרים כבר מעלים שאלות בטיחותיות: איך אפשר לראות מכונית כזו בלילה? בנוסף, מכונית שסופגת 99.9% מהאור צפויה להתחמם מאוד תחת השמש הקופחת. אך עבור אלו שמחפשים את המראה הייחודי והקיצוני ביותר בעולם, נראה שהחור השחור הפרטי שלהם קרוב מתמיד לכביש.