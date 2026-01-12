Soramatex, על ידי חברת Sora Materials ( צילום: יצרן )

בין מסכי הענק למכוניות האוטונומיות בתערוכת CES 2026, דווקא דוכן צנוע יחסית של סטארט-אפ יפני הצליח להשאיר את המבקרים פעורי פה. לא בגלל מה שהיה בו, אלא בגלל מה שכמעט לא היה שם: חומר חדשני שמרגיש, פשוטו כמשמעו, כאילו הוא לא קיים.

החומר, שזכה לשם Soramatex, פותח על ידי חברת Sora Materials במסגרת תוכנית מחקר במחוז איצ'י שביפן. מדובר בפריצת דרך מדעית עם צפיפות דמיונית שבין 0.0005 ל-0.01 גרם לסמ"ק – נתון שהופך אותו לקל יותר מהאוויר. עיתונאים שהתנסו במגע עם החומר בלאס וגאס דיווחו כי כמעט בלתי אפשרי להרגיש אותו בידיים, וחלקם תיארו זאת כחוויה של "נגיעה בבלתי נראה"

החברה שומרת על הנוסחה המדויקת תחת מעטה סודיות כבד ומסתפקת בתיאור העמום "אבקת פחמן". עם זאת, מומחים מציינים כי תכונותיו מזכירות את ה"גראפן אירוג'ל", אך עם שיפור דרמטי: בניגוד לאירוג'לים מסורתיים, ה-Soramatex הוא חסין אש לחלוטין. מעבר לכך, הוא מתפקד כ"אולר שוויצרי" של עולם החומרים: הוא מספק בידוד תרמי, ספיגת קול והגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית – והכל בשכבה אחת דקיקה וניתנת למחזור.

החברה הגיעה ל-CES במטרה של מעבר לייצור תעשייתי. הפוטנציאל הכלכלי והסביבתי עצום, במיוחד בתעופה: שימוש בחומר כבידוד עשוי להפחית עד טון שלם ממשקלו של מטוס מה שיוביל לחיסכון אדיר בדלק והארכת טווחי הטיסה. או בתחבורה העתידנית: החומר מיועד לשימוש בחלליות, מכוניות חשמליות ואפילו ב"מכוניות מעופפות" (eVTOL).

נראה כי בעולם שבו האנרגיה הופכת ליקרה יותר, המשקל הוא המכשול הבא. אם Sora Materials תצליח להביא את ה-Soramatex לייצור המוני, ייתכן שהמהפכה הטכנולוגית הבאה תהיה כל כך קלה, שאפילו לא נרגיש אותה.