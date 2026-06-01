כיכר השבת
מצב חירום

כשהצביעות עולה ביוקר: האו"ם מציג תקציב חירום ונלחם על חייו

מזכ"ל האו"ם מזהיר מפני קריסה פיננסית חסרת תקדים בעקבות חובות עתק של המדינות החברות, בראשן ארה"ב וסין | בתגובה, הארגון חושף תקציב "חירום" מצומצם ל-2026 הכולל פיטורי ענק וקיצוץ דרסטי בפעילות המטה (חדשות בעולם)

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש (צילום: שאטרסטוק )

"האומות המאוחדות ניצבות בפני מרוץ לפשיטת רגל", כך הזהיר מזכ"ל הארגון, אנטוניו גוטרש, בעת שהציג את תקציב הארגון לשנת 2026.

התקציב החדש, שעומד על 3.238 מיליארד דולר, משקף צניחה של כ-15.1% לעומת שנת 2025. לפי גוטרש, ללא תשלום מלא ובזמן של המדינות החברות, הארגון לא יוכל להמשיך בפעילותו הליבתית.

המשבר הכלכלי מחייב את הארגון לבצע צעדי התייעלות אגרסיביים. הצעת התקציב המעודכנת כוללת הפחתה של כ-18.8% במספר המשרות הממומנות לעומת שנת 2025, קיצוץ שיותיר את הארגון עם 11,594 משרות בלבד. הקיצוצים יתמקדו בעיקר במחלקות גדולות ובפונקציות אדמיניסטרטיביות, בניסיון להגן על תוכניות המשרתות מדינות מתפתחות.

טבעת החנק של המעצמות

הגורם המרכזי למשבר הוא פיגור בתשלומים וחובות עבר שנצברו. בסוף השנה שעברה עמדו החובות של המדינות החברות על סך של 760 מיליון דולר. בולטות במיוחד ארה"ב וסין, אשר הקפיאו חלק מתרומותיהן. חובותיה של וושינגטון לבדם עולים על 4 מיליארד דולר, כאשר הממשל האמריקני נסוג מתוכניות רבות של האו"ם בעקבות ביקורת על התנהלותו הבזבזנית של הארגון.

נכון לסוף ספטמבר 2025, רק 136 מתוך 193 המדינות החברות שילמו את חובן במלואו. גוטרש התריע כי המשבר הנוכחי עלול להחמיר בשנת 2027, אז עשוי הארגון להתמודד עם מחסור של כ-20% מהתקציב הזמין שלו. לצד הקיצוצים, האו"ם מקדם את יוזמת "UN80" לרפורמה רחבה במטרה להפוך את המזכירות ליעילה וחסכונית יותר במציאות החדשה.

אנטישמיותהאו"םקיצוציםאנטוניו גוטרשמשבר כלכלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר