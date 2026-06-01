כשהצביעות עולה ביוקר: האו"ם מציג תקציב חירום ונלחם על חייו

"האומות המאוחדות ניצבות בפני מרוץ לפשיטת רגל", כך הזהיר מזכ"ל הארגון, אנטוניו גוטרש, בעת שהציג את תקציב הארגון לשנת 2026.

התקציב החדש, שעומד על 3.238 מיליארד דולר, משקף צניחה של כ-15.1% לעומת שנת 2025. לפי גוטרש, ללא תשלום מלא ובזמן של המדינות החברות, הארגון לא יוכל להמשיך בפעילותו הליבתית.

המשבר הכלכלי מחייב את הארגון לבצע צעדי התייעלות אגרסיביים. הצעת התקציב המעודכנת כוללת הפחתה של כ-18.8% במספר המשרות הממומנות לעומת שנת 2025, קיצוץ שיותיר את הארגון עם 11,594 משרות בלבד. הקיצוצים יתמקדו בעיקר במחלקות גדולות ובפונקציות אדמיניסטרטיביות, בניסיון להגן על תוכניות המשרתות מדינות מתפתחות.

טבעת החנק של המעצמות

הגורם המרכזי למשבר הוא פיגור בתשלומים וחובות עבר שנצברו. בסוף השנה שעברה עמדו החובות של המדינות החברות על סך של 760 מיליון דולר. בולטות במיוחד ארה"ב וסין, אשר הקפיאו חלק מתרומותיהן. חובותיה של וושינגטון לבדם עולים על 4 מיליארד דולר, כאשר הממשל האמריקני נסוג מתוכניות רבות של האו"ם בעקבות ביקורת על התנהלותו הבזבזנית של הארגון.

נכון לסוף ספטמבר 2025, רק 136 מתוך 193 המדינות החברות שילמו את חובן במלואו. גוטרש התריע כי המשבר הנוכחי עלול להחמיר בשנת 2027, אז עשוי הארגון להתמודד עם מחסור של כ-20% מהתקציב הזמין שלו. לצד הקיצוצים, האו"ם מקדם את יוזמת "UN80" לרפורמה רחבה במטרה להפוך את המזכירות ליעילה וחסכונית יותר במציאות החדשה.