פלטפורמה קרקעית בלתי מאוישת (UGV) מדגם Rys Pro, המצוידת בצריח מקלע הנשלט מרחוק. ( צילום: צבא אוקריאנה )

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף אמש את מה שמסתמן כנקודת מפנה דרמטית בקידמה של הלחימה המודרנית. בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, כוחות אוקראיניים הצליחו להשתלט על עמדה רוסית מבוצרת באמצעות שימוש בלעדי בפלטפורמות בלתי מאוישות – שילוב של כטב"מים ורובוטים קרקעיים (UGVs).

"לראשונה בתולדות המלחמה הזו, עמדה של האויב נכבשה אך ורק על ידי פלטפורמות בלתי מאוישות", הצהיר זלנסקי בהודעה רשמית. לדבריו, המבצע הסתיים בהצלחה מוחצת כאשר החיילים הרוסים נכנעו, מבלי שחייל רגלים אוקראיני אחד דרך במקום במהלך הלחימה. התוצאה המדהימה ביותר: אפס אבדות לצד האוקראיני.

