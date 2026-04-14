כיכר השבת
מלחמות מהעתיד

זלנסקי בהצהרה: "כבשנו עמדה רוסית בלי אף חייל, הרובוטים ניצחו לבדם"

פריצת דרך טכנולוגית באוקראינה משנה את פני המלחמה המודרנית: לראשונה בהיסטוריה, עמדת אויב נכנעה לכוח המורכב כולו מכטב"מים ורובוטים קרקעיים | בזמן שהעולם עוקב אחרי החזית, המערכות הבלתי מאוישות הצליחו להביא לכניעת הכובשים ללא צורך בחיל רגלים וללא אבדות בנפש לצד האוקראיני (חדשות בעולם)

פלטפורמה קרקעית בלתי מאוישת (UGV) מדגם Rys Pro, המצוידת בצריח מקלע הנשלט מרחוק. (צילום: צבא אוקריאנה)

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, חשף אמש את מה שמסתמן כנקודת מפנה דרמטית בקידמה של הלחימה המודרנית. בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, כוחות אוקראיניים הצליחו להשתלט על עמדה רוסית מבוצרת באמצעות שימוש בלעדי בפלטפורמות בלתי מאוישות – שילוב של כטב"מים ורובוטים קרקעיים (UGVs).

"לראשונה בתולדות המלחמה הזו, עמדה של האויב נכבשה אך ורק על ידי פלטפורמות בלתי מאוישות", הצהיר זלנסקי בהודעה רשמית. לדבריו, המבצע הסתיים בהצלחה מוחצת כאשר החיילים הרוסים נכנעו, מבלי שחייל רגלים אוקראיני אחד דרך במקום במהלך הלחימה. התוצאה המדהימה ביותר: אפס אבדות לצד האוקראיני.

פלטפורמה קרקעית בלתי מאוישת (צילום: צבא אוקראינה)

המבצע המהפכני התאפשר בזכות שורה של מערכות רובוטיות מתקדמות, ולפי נתוני משרד ההגנה האוקראיני, הטכנולוגיה הזו כבר אינה רק "ניסוי": בתוך שלושה חודשים בלבד ביצעו המערכות הללו למעלה מ-22,000 משימות. רק בחודש מרץ האחרון נרשמה קפיצה של 50% בשימוש ברובוטים קרקעיים בהשוואה לחודש הקודם.

המטרה המרכזית מאחורי ה"פלישה הרובוטית" היא שמירה על ערך חיי האדם. "חיילים ניצלו יותר מ-22,000 פעמים, רובוט נכנס לאזורים המסוכנים ביותר במקום חייל," הסביר הנשיא. מלבד לחימה ישירה, הרובוטים משמשים למשימות קריטיות כמו אספקת תחמושת, פינוי פצועים, ואפילו חילוץ בעלי חיים מקו החזית.

בעוד שמספר היחידות המשתמשות בטכנולוגיה זו זינק מ-67 בשנה שעברה ל-167 באביב 2026, נראה כי שדה הקרב העתידי כבר כאן, והוא מנוהל בשלט רחוק.

