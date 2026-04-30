שומרות מרחק

מחקר מפתיע: האם ציפורי העיר בורחות מנשים יותר מאשר מגברים?

מחקר חדש חושף: ציפורי העיר מזהות את מין האדם המתקרב אליהן ומגיבות בפחד מפתיע דווקא כלפי נשים | המדענים גילו כי גברים מצליחים להתקרב למרחק גדול יותר, בעוד שהסיבה להבדל המגדרי נותרה כרגע כתעלומה בלתי פתורה  (חדשות בעולם)

יונה מבועתת (צילום: ד"ש)

מחקר בינלאומי רחב היקף, שכלל 37 מיני ציפורים בחמש מדינות אירופאיות, מצא כי ציפורים עירוניות, כמו דרורים ויונים, נוטות לברוח מוקדם יותר כאשר אישה מתקרבת אליהן.

המחקר פורסם בכתב העת People and Nature. על פי הממצאים, גברים הצליחו להתקרב לציפורים בממוצע מטר אחד יותר מאשר נשים לפני שהציפור בחרה לעוף מהמקום..

החוקרים, שביצעו למעלה מ-2,700 תצפיות, הופתעו לגלות שהתופעה עקבית ללא קשר לגובה האדם או לסוג הלבוש. למרות התוצאות המובהקות, המדענים עדיין מחפשים הסבר ומעלים השערות שהציפורים רגישות לרמזים דקים כמו ריח (פרומונים), מבנה גוף או דפוסי הליכה.

התגלית משקפת את היכולת המתוחכמת של ציפורי העיר להעריך את סביבתן ולקלוט פרטים שבני אדם כלל אינם מבחינים בהם. "אנחנו מזהים כאן תופעה מרתקת," סיכמו החוקרים, "אך נדרש מחקר נוסף כדי להבין מה בדיוק גורם לציפורים לחשוש יותר מנשים".

עוד מעט יצא פשקוויל מטעם ארגוני הנשים, נגד הציפורים שהן שוביניסטיות
משה
יש לי הסבר פשוט הנשים בדרך כלל יעשו תנועות מבוהלות מציפורים וזה מפחיד אותם וגברים לא מגיבים בכזה פאניקה
חכם
אני גר עם חסידים הם רואים אשה מתרחקים בבהלה
תול
פשוט מאד. זה צפרים ששומרות על העיניים
משה
כנראה שציווי התורה 'קדושים תהיו' זה על כל הבריאה.
יאיר
נשים מתנהגות בטירוף מוחלט לכל דבר שאינו מוצא חן בעיניהן הציפורים פוחדות שמא הגיעו ליועצת המשפטית
ברור

