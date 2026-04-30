מחקר מפתיע: האם ציפורי העיר בורחות מנשים יותר מאשר מגברים?

מחקר בינלאומי רחב היקף, שכלל 37 מיני ציפורים בחמש מדינות אירופאיות, מצא כי ציפורים עירוניות, כמו דרורים ויונים, נוטות לברוח מוקדם יותר כאשר אישה מתקרבת אליהן.

המחקר פורסם בכתב העת People and Nature. על פי הממצאים, גברים הצליחו להתקרב לציפורים בממוצע מטר אחד יותר מאשר נשים לפני שהציפור בחרה לעוף מהמקום..

החוקרים, שביצעו למעלה מ-2,700 תצפיות, הופתעו לגלות שהתופעה עקבית ללא קשר לגובה האדם או לסוג הלבוש. למרות התוצאות המובהקות, המדענים עדיין מחפשים הסבר ומעלים השערות שהציפורים רגישות לרמזים דקים כמו ריח (פרומונים), מבנה גוף או דפוסי הליכה.

התגלית משקפת את היכולת המתוחכמת של ציפורי העיר להעריך את סביבתן ולקלוט פרטים שבני אדם כלל אינם מבחינים בהם. "אנחנו מזהים כאן תופעה מרתקת," סיכמו החוקרים, "אך נדרש מחקר נוסף כדי להבין מה בדיוק גורם לציפורים לחשוש יותר מנשים".