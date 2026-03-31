שר המלחמה האמריקאי פיט הגסת' חשף היום (שלישי) פרטים מרתקים מביקורו בסוף השבוע באזור המלחמה עם איראן במרחב של פיקוד המרכז (סנטקום).

השר סרב לחשוף את המיקום המדויק מטעמי ביטחון, אך העביר מסרים חדים על רוח הלחימה של הכוחות האמריקאיים בשטח.

בתדריך עיתונאים שקיים הגסת', הוא תיאר את האווירה בקרב החיילים: "שאלתי טייסת צעירה מה היא צריכה. 'יותר פצצות' היא השיבה. היא תקבל אותן", מסר שר ההגנה. לדבריו, חייל נוסף אמר לו: "זו מערכה שהייתה צריכה להיעשות מזמן. אנחנו עושים את זה בשביל הילדים".

הגסת' הדגיש כי במהלך ביקורו יורטו שני טילים שנורו אל אחד הבסיסים בהם שהה. הוא פגש טייסים וכוחות אחרים שלוקחים חלק במערכה, ותיאר את רוח הלחימה: "כל החיילים בלי הבדלי דת, גזע ומין אמרו לי - 'בואו נסיים את זה'", העיד.

לדברי שר ההגנה, התחושה בשטח שונה מכל מה שנראה במלחמות עיראק ואפגניסטן: "ראיתי בהילות לעשות את העבודה, להשלים את המשימה ולזוז הכי מהר שאפשר כדי לנצח. ראיתי שם מוטיבציה. רוח הלוחם האמריקאי שוחררה", אמר הגסת'.

שלושת הטייסים חזרו לפעולה

הגסת' חשף פרט מרתק נוסף: שלושת הטייסים שמטוסם הופל בטעות בתחילת המערכה לא יצאו מהמשחק. "הם הטילו פצצות על טהרן אתמול בלילה", מסר שר ההגנה, בהמחשה לנחישות הכוחות האמריקאיים.

על פי הנמסר, ב-24 השעות האחרונות נורה מספר הטילים הנמוך ביותר על ידי איראן מאז תחילת המערכה. הגסת' הוסיף כי "הימים הקרובים יהיו מכריעים עבור איראן. אין דבר שהיא יכולה לעשות בנוגע לזה".

שר המלחמה טען כי עד כה, התקיפות הביאו לעריקות רחבה במדינה. "היה שינוי משטר. התנאים שלנו להסכם ידועים", הבהיר הגסת', והוסיף אזהרה: "אם איראן לא תקבל אותם, משרד המלחמה יתקוף אפילו קשה יותר. אם איראן לא תעשה עסקה - המלחמה תימשך בעצימות גבוהה יותר".

כפי שדיווחנו קודם לכן, פיקוד המרכז האמריקני פרסם נתונים דרמטיים על היקף המערכה באיראן. עד כה הושמדו 140 ספינות אויב, ובשמים מפטרלים מיטב המטוסים שיש לעולם הצבאי להציע, כולל מפציצי B-52 ומטוסי קרב מתקדמים.

במקביל, כפי שחשפנו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר מסר חריף למדינות אירופה שסובלות ממחסור בדלק בגלל מיצרי הורמוז: "איראן הושמדה, החלק הקשה נגמר - לכו תשיגו נפט בעצמכם", כתב הנשיא ברשתות החברתיות.