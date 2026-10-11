כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) השביתו אתמול (שבת) ספינת מטען מסחרית במפרץ עומאן, לאחר שצוות הספינה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות וניסה לפרוץ את המצור הימי המוטל על איראן.

מטוס קרב אמריקאי פגע בחלק האחורי של הספינה M/V Ocean Molica (הידועה גם בשם "Arika Sun"), הנושאת דגל פנמה, באמצעות חימוש מדויק. הפגיעה השביתה לחלוטין את מערכת ההנעה של הספינה מבלי לפגוע בצוות. ספינת המטען הגדולה ניסתה לשוט במימי האזור לאחר שיצאה מנמל איראני.

כוחות CENTCOM חידשו ב-14 ביולי את המצור האמריקאי על כל הספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם. במהלך שלושה חודשים של אכיפה קפדנית, הושבתו ארבע ספינות מסחריות ו-135 ספינות נאלצו לשנות את מסלולן ולחזור על עקבותיהן.

בנוסף, באותה תקופה השמידו כוחות ארה"ב 10 מכליות הקשורות לרשת הצללים של משמרות המהפכה האסלאמית, רשת המגלגלת מיליארדי דולרים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה ללא דלק ומזון, כחלק מהלחץ האמריקאי על טהראן.

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פיקוד המרכז קרא לכל הימאים להישמע לאזהרות המצור. כמו כן, על הצוותים להמשיך ולעקוב אחר שידורי "הודעות לימאים" (Notice to Mariners) וליצור קשר עם כוחות הצי האמריקאי בערוץ 16 - ערוץ הקשר הישיר בין גשרי פיקוד של ספינות - בעת הפלגה במפרץ עומאן ובמבואות למצר הורמוז.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתגלעת מתיחות מתמשכת באזור. על פי דיווחים שפורסמו בימים האחרונים, הצי הבריטי מסר כי טהראן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז - לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון. התקיפות מתבצעות באמצעות טילים וכטב"מים.