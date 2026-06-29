רצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה מחודשת על הפסקת התקיפות ההדדיות והקמת מנגנון לחופש השיט במצר הורמוז. על פי דיווח באתר 'אקסיוס', שני הצדדים הסכימו לקיים פגישה דחופה בין צוותי משא ומתן מחר בדוחא שבקטאר, במטרה לפתור את העימות המחריף סביב אחד הנתיבים הימיים החשובים בעולם.

גורם בכיר בממשל טראמפ אישר את הפרטים לרשת CNN והבהיר כי "שני הצדדים ינמיכו להבות בשלב זה, וכלי שיט יכולים לנוע בחופשיות". ההסכמה מגיעה לאחר ימים של מתיחות קשה באזור, שכללו חילופי מהלומות צבאיים ותקיפות הדדיות במצר הורמוז.

המתיחות הנוכחית נובעת ממחלוקת עמוקה על המשמעות של ההסכם שנחתם מוקדם יותר החודש. איראן פירשה את ההסכם כמעניק לה זכות שליטה וריבונות בלעדית על ניהול התנועה הימית במצר, בעוד הממשל האמריקאי דחה זאת בתוקף והבהיר כי ההסכם אינו מעניק לטהרן סמכויות בנתיב הבינלאומי.

על פי הדיווחים, איראן יצרה מעבר סמוך לשטחה דרכו יורשו ספינות לעבור בכפוף לחובה להירשם דרך הערוץ הימי של משמרות המהפכה. הדבר לא מצא חן בעיני האמריקנים שראו את איראן לוקחת שליטה מלאה על המצר עוד במהלך ימי הפסקת האש. ארה"ב בשיתוף עם עומאן יצרה מעברים אחרים בסמוך לחופי עומאן, בניסיון להבטיח את חופש השיט ללא התערבות איראנית.

המשבר גבה כבר קורבן אנושי ראשון: אזרח קטארי נהרג ותושב ערבי נפצע באורח יציב לאחר שנפגעו מרסיסים בעקבות הפעילות הצבאית באזור הורמוז. על פי הודעת משרד הפנים הקטארי, השניים שהו על סיפונו של כלי שיט שהוכרז כנעדר ואותר בסמוך לחופי המדינה בתום מבצע חיפושים נרחב.

שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, נתן ביטוי פומבי למחלוקת במסיבת עיתונאים בבגדד והבהיר כי "ניהול ושיקום מלא של התנועה הימית במצרי הורמוז הוא באחריותה של איראן" וכי "לאף מדינה או ישות אחרת אין אחריות או סמכות בעניין זה".