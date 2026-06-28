ארכיון ( צילום: צבא ארה"ב )

לילה שני ברציפות של חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן: צבא ארה"ב ביצע הלילה (בין שבת לראשון) תקיפות נוספות נגד יעדים איראניים, בתגובה למתקפה איראנית על מכלית נפט שנשאה את דגל פנמה. בתגובה, שיגרה איראן טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקאיים בבחריין ובכווית.

על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), התקיפות בוצעו לאחר שאיראן תקפה את המכלית M/T Kiku בשעות הבוקר המוקדמות במצר הורמוז. המכלית, שנשאה יותר משני מיליון חביות נפט גולמי, הותקפה באמצעות כטב"ם חד-כיווני איראני בשעה 4:30 לפנות בוקר. "איראן קיבלה הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש אך בחרה שלא לעשות זאת", נכתב בהודעה הרשמית של צבא ארה"ב. "כוחות CENTCOM פתחו היום בתקיפות בתגובה ישירה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספנות מסחרית". יעדי התקיפה האמריקאית חינוך עם פטיש 5 קילו: המופע שהותיר מאות תלמידים רועדים מפחד דני שפיץ | 08:54 על פי הדיווחים מאיראן, התקיפות האמריקאיות התמקדו באזורים סמוך למצר הורמוז, כולל עיר הנמל סיריך, האי קשם, ובערי הנמל בנדר לנגה ובנדר קונג. מטוסי צבא אמריקאים כיוונו לתשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית, מתקני אחסון של כטב"מים ויכולות להנחת מוקשים. זו התקיפה השנייה ברציפות של כוחות ארה"ב באיראן. כפי שדיווחנו אתמול, ביצע צבא ארה"ב תקיפות ביום שישי בתגובה לתקיפה איראנית על ספינת המטען M/V Ever Lovely, שנשאה דגל סינגפור. התגובה האיראנית: טילים וכטב"מים בכיר אמריקני אישר לפנות בוקר כי איראן שיגרה טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בחריין וכווית. לדברי הבכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה האיראנית, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לצבא ארה"ב המוצבים באזור. פיקוד חיל הים של משמרות המהפכה באיראן הגיב לתקיפות והצהיר כי "הירי העיוור של ארה"ב בסיריק לא יפתור את תעלומת השליטה שלנו במצר הורמוז". בטהרן טענו כי הפגיעה האיראנית בכלי שיט נועדה לאלו "שמפרים את הכללים", כדי להזכיר לכלי שיט אחרים באזור את מה שהגדירו כ"נתיב המעבר הברור".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

טראמפ מאיים: "איראן תחדל מלהתקיים"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר איום דרמטי למשטר האייתוללות לאחר גל התקיפות. "ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק, וניאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה התחלנו בהצלחה רבה", אמר טראמפ. "אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים".

בפיקוד האיראני שיגרו איום ישיר לעבר וושינגטון וטענו כי בסיסי ארה"ב המוצבים באזור "יחוו גיהינום בימים אלה". האיום מגיע על רקע הניסיון האיראני לקבוע שליטה על מצר הורמוז ולגבות אגרות מעבר מכלי שיט מסחריים.

רקע: הסלמה מתמשכת במפרץ

המתיחות הנוכחית היא חלק מהסלמה מתמשכת במפרץ הפרסי. בשבוע האחרון ביצעו כוחות ארה"ב מספר תקיפות נגד יעדים איראניים, בעיקר בתגובה למתקפות על כלי שיט מסחריים. איראן, מצידה, ממשיכה לנסות לבסס את שליטתה על מצר הורמוז, נתיב השיט החיוני שדרכו עובר כשליש מהנפט העולמי.

צבא ארה"ב הדגיש כי "כוחות CENTCOM ממשיכים לספק תיאום מעבר בטוח ותמיכה לכלי שיט מסחריים העוברים במצר", והוסיף כי "צבא ארה"ב נותר נוכח וערני כדי להבטיח שכל היבטי ההסכם עם איראן יישמרו".