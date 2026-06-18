כיכר השבת
מכה כואבת לישראל

המלחמה עם איראן הסתיימה | טראמפ ופזשכיאן חתמו על מזכר ההבנות

החתימה הדיגיטלית בוצעה הלילה והסכם נכנס לתוקף מיידית • טראמפ אישר בצעקה מהרכב בפריז: 'זה נחתם' |כל הפרטים (בעולם)

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הנשיא טראמפ חותם על ההסכם, הלילה (צילום: מתוך טוויטר)

בצעד היסטורי שהושלם הלילה (בין רביעי לחמישי), חתמו ו באופן דיגיטלי על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. ההסכם נכנס לתוקפו באופן מיידי, כך על פי הודעות רשמיות משני הצדדים.

דובר משרד החוץ האיראני אישר את החתימה וציין כי הנוסח המלא של מזכר ההבנות הועבר לחתימתם של נשיאי שתי המדינות. "הוסכם שמזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית ייחתם באופן דיגיטלי", מסר הדובר. "ברגע שמסמך זה יאושר על ידי נשיאי שתי המדינות, כל הפרה שלו תעלה ביוקר".

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חותם על ההסכם, הלילה

הבית הלבן פרסם הודעה רשמית בה אישר כי "הנשיא חתם על מזכר ההבנות במהלך שהותו בורסאי". כשהנשיא יצא מהארמון בפריז, הוא אישר את החתימה גם בקולו - "זה נחתם", צעק מבעד לרכב לעיתונאים שהמתינו לו.

באשר לסוגיית האורניום המועשר, הבהיר דובר משרד החוץ האיראני עמדה נחרצת: "כבר מההתחלה הבהרנו כי החומר הגרעיני המועשר לא יועבר אל מחוץ לאיראן, זה לא מקובל עלינו". הצהרה זו מעלה שאלות לגבי היקף הוויתורים האמריקאיים במסגרת ההסכם.

בנושא מצר הורמוז, הצהיר הדובר האיראני כי "סוגיית מצר הורמוז נמצאת באחריות איראן ועומאן בלבד". לדבריו, "מנגנוני ניהול המצר גובשו עם עומאן במידה רבה", דבר המעיד על הסדרים אזוריים שגובשו במקביל להסכם המרכזי.

מזכר ההבנות כולל 14 סעיפים המסדירים את סיום הפעולות הצבאיות, התחייבויות הצדדים לכבד את ריבונותם ההדדית, ולוח זמנים להשלמת הסכם סופי בתוך 60 יום. על פי הנוסח המלא שפורסם, ההסכם כולל גם התחייבויות בנושאי סנקציות כלכליות ושיקום עתידי.

ההסכם מעורר תגובות סוערות בישראל ובעולם, כאשר מבקרים טוענים כי מדובר בוויתורים אמריקאיים משמעותיים ומכה ביטחונית ומדינית כואבת למדינת ישראל.

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4
אל תבטחו בנדיבים! בבן אדם שאין לו תשועה!! תצא רוחו ישוב לאדמתו!!!
יהודי
3
פגיעה חמורה בבני התורה? זה מה שמקבלים.
מרדכי
2
מחבר לאויב טראמפ
גד
1
חח סוף למלחמה מול ארהב"ה ואירן בלבד.. לא מול ישראל למי שמבין וחכם יחשוב קצת לעומק.... יש דברים שלא רואים מקרוב אלה במשקפת .. כתוב שאם בני בריתנו יתהפכו נגדנו אז מתחילה המלחמה האמיתי בעולם כולו ...וכו'.... זה לא הסוף בישראל .....
נורית

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