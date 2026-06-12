כיכר השבת
הדרמה מאחורי הקלעים

צבא ארה"ב היה במרחק שלוש שעות מתקיפה באיראן - ואז הודיע הנשיא טראמפ על הגעה להסכם

הצבא האמריקני נערך לתקיפה מיידית - והיא בוטלה שלוש שעות בלבד לפני השיגור | בעוד איראן מכחישה שהושגו הבנות סופיות, המתיחות בשטח בשיאה: איראן חסמה מכלית נפט במצר הורמוז, וכוחות אמריקניים יירטו שני כטב"מים איראניים שניסו לפגוע באוניות אזרחיות | טראמפ עדיין מצהיר על 'עסקה נהדרת' (בעולם)

2תגובות

ברשת NBC דווח מפי שני גורמים רשמיים ב כי צבא ארה"ב היה במרחק של כשלש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות בתוך , כאשר הנשיא הודיע במפתיע ברשתות החברתיות על השגת הסכם וביטל את המבצע.

הגורמים אישרו כי הכוחות בשטח היו מוכנים לחלוטין לפעולה וכי ספינות הצי האמריקני כבר התאימו את מערך הטיסות והכינו את החימוש הנדרש בעקבות פקודות ישירות שקיבלו מטראמפ לבצע את התקיפות בשעות הערב.

עם זאת, הגורמים הרשמיים ששוחחו עם NBC חשפו פער משמעותי בין הצהרותיו של טראמפ ברשת החברתית שלו לבין התכנון הצבאי בפועל. בעוד טראמפ איים פומבית על כיבוש ותקיפת תשתיות הנפט באי חארג’, הגורמים הבהירו כי האי כלל לא נכלל ברשימת המטרות המאושרת לתקיפה הלילה.

תוכניות מגירה לגבי האי חארג’ אכן קיימות מזה מספר חודשים כחלק מרוטינת תכנון שגרתית של כלל האפשרויות, אך הן מעולם לא קיבלו את אישור הנשיא לפעולה.

למעשה, התכנון המפורט של התקיפות שיועדו להתבצע הערב החל רק בעקבות פוסט מוקדם של טראמפ באותו בוקר, שבו הבטיח תקיפה קשה. שר ההגנה, פיט הגסת’, דרש מבכירי הצבא לגבש מתווה תקיפה השונה מהתוכניות המורחבות שהוצגו לו בשבועות הקודמים, ובסופו של דבר הוכנה תוכנית הדומה לתקיפות שבוצעו בלילה שלפני כן.

ההחלטה על הביטול התקבלה לאחר שהגסת’ ויו"ר המטות המשולבים, דן קיין, הגיעו לבית הלבן להציג לנשיא את האפשרויות, וזמן קצר לאחר מכן פרסם טראמפ על ביטול המבצע – צעד שהפתיע את בכירי הצבא אף יותר מהאיומים המוקדמים שלו.

עוד דווח ברשת NBC כי טראמפ התייחס להתפתחויות הדיפלומטיות במהלך כנס תמיכה טלפוני שקיים עבור המועמד לסנאט מאלבמה, בארי מור. טראמפ הצהיר בפני תומכיו כי ארה"ב הגיעה להסדר מול איראן והשיגה “עסקה נהדרת” במסגרתה לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אזרחים אמריקנים יתחילו לשוב הביתה בקרוב מאוד, וארה"ב קיבלה את כל מה שרצתה.

אלא שמנגד, ההצהרות האופטימיות הללו נתקלו בהכחשה מצד טהרן. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, מיהר להבהיר כי שום הסכם עדיין לא נחתם או הושלם באופן סופי, כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית למחצה “תסנים”.

במקביל למאמצים המדיניים, השטח המשיך לבעור. בסוכנות הידיעות האיראנית “תסנים” דווח הלילה כי כוחות צבא איראניים עצרו מכלית נפט במצר הורמוז – נתיב שיט קריטי שמשמרות המהפכה הכריזו יום קודם לכן על סגירתו.

לפי הדיווח באיראן, הכוחות מנעו את מעברה של המכלית בטענה כי נכנסה למים הטריטוריאליים ללא תיאום מראש ובניגוד להנחיות.

המתיחות הגיעה לשיא צבאי ישיר באותו ערב, כאשר כפי שדווח ב-NBC מפי גורם אמריקני רשמי, כוחות צבא ארה"ב יירטו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שניסו לפגוע באוניות סחר שחצו את מצר הורמוז.

הגורם הדגיש כי למרות ניסיון התקיפה האיראני, התנועה הימית במצר נמשכת כסדרה. תקרית זו התרחשה שעות ספורות בלבד לאחר הצהרותיו של טראמפ על כך שהצדדים קרובים מאוד להסכם שלום.

ארה"באיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
דרמה די כבר הוא לא לוקח את הכדור המתאים ,ומשגע את כולם סתם פחדן שמחפש כותרות
מירי
1
פשוט ליצן הוא אומר משהו אחד ומתכוון למשהו אחר הוא חי מדומיין
כנראה שגם טראמפ הוא לא המושיע רק ה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר