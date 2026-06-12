ברשת NBC דווח מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית כי צבא ארה"ב היה במרחק של כשלש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות בתוך איראן, כאשר הנשיא דונלד טראמפ הודיע במפתיע ברשתות החברתיות על השגת הסכם וביטל את המבצע.

הגורמים אישרו כי הכוחות בשטח היו מוכנים לחלוטין לפעולה וכי ספינות הצי האמריקני כבר התאימו את מערך הטיסות והכינו את החימוש הנדרש בעקבות פקודות ישירות שקיבלו מטראמפ לבצע את התקיפות בשעות הערב.

עם זאת, הגורמים הרשמיים ששוחחו עם NBC חשפו פער משמעותי בין הצהרותיו של טראמפ ברשת החברתית שלו לבין התכנון הצבאי בפועל. בעוד טראמפ איים פומבית על כיבוש ותקיפת תשתיות הנפט באי חארג’, הגורמים הבהירו כי האי כלל לא נכלל ברשימת המטרות המאושרת לתקיפה הלילה.

תוכניות מגירה לגבי האי חארג’ אכן קיימות מזה מספר חודשים כחלק מרוטינת תכנון שגרתית של כלל האפשרויות, אך הן מעולם לא קיבלו את אישור הנשיא לפעולה.

למעשה, התכנון המפורט של התקיפות שיועדו להתבצע הערב החל רק בעקבות פוסט מוקדם של טראמפ באותו בוקר, שבו הבטיח תקיפה קשה. שר ההגנה, פיט הגסת’, דרש מבכירי הצבא לגבש מתווה תקיפה השונה מהתוכניות המורחבות שהוצגו לו בשבועות הקודמים, ובסופו של דבר הוכנה תוכנית הדומה לתקיפות שבוצעו בלילה שלפני כן.

ההחלטה על הביטול התקבלה לאחר שהגסת’ ויו"ר המטות המשולבים, דן קיין, הגיעו לבית הלבן להציג לנשיא את האפשרויות, וזמן קצר לאחר מכן פרסם טראמפ על ביטול המבצע – צעד שהפתיע את בכירי הצבא אף יותר מהאיומים המוקדמים שלו.

עוד דווח ברשת NBC כי טראמפ התייחס להתפתחויות הדיפלומטיות במהלך כנס תמיכה טלפוני שקיים עבור המועמד לסנאט מאלבמה, בארי מור. טראמפ הצהיר בפני תומכיו כי ארה"ב הגיעה להסדר מול איראן והשיגה “עסקה נהדרת” במסגרתה לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אזרחים אמריקנים יתחילו לשוב הביתה בקרוב מאוד, וארה"ב קיבלה את כל מה שרצתה.

אלא שמנגד, ההצהרות האופטימיות הללו נתקלו בהכחשה מצד טהרן. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, מיהר להבהיר כי שום הסכם עדיין לא נחתם או הושלם באופן סופי, כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית למחצה “תסנים”.

במקביל למאמצים המדיניים, השטח המשיך לבעור. בסוכנות הידיעות האיראנית “תסנים” דווח הלילה כי כוחות צבא איראניים עצרו מכלית נפט במצר הורמוז – נתיב שיט קריטי שמשמרות המהפכה הכריזו יום קודם לכן על סגירתו.

לפי הדיווח באיראן, הכוחות מנעו את מעברה של המכלית בטענה כי נכנסה למים הטריטוריאליים ללא תיאום מראש ובניגוד להנחיות.

המתיחות הגיעה לשיא צבאי ישיר באותו ערב, כאשר כפי שדווח ב-NBC מפי גורם אמריקני רשמי, כוחות צבא ארה"ב יירטו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שניסו לפגוע באוניות סחר שחצו את מצר הורמוז.

הגורם הדגיש כי למרות ניסיון התקיפה האיראני, התנועה הימית במצר נמשכת כסדרה. תקרית זו התרחשה שעות ספורות בלבד לאחר הצהרותיו של טראמפ על כך שהצדדים קרובים מאוד להסכם שלום.