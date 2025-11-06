על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, ארצות הברית נערכת להציב כוח צבאי בבסיס אווירי בדמשק, במטרה לפקח על יישום הסכם מתהווה בין סוריה לישראל. מדובר בצעד חסר תקדים — הן מבחינת מעורבות אמריקאית ישירה בשטח סוריה, והן מבחינת האמון שבין שתי המדינות היריבות.

הבסיס שבו צפויים לפעול האמריקנים ממוקם באזור המאפשר גישה לחלקים בדרום סוריה, שעתידים להפוך ל"אזור מפורז" במסגרת ההסכם החדש. לפי הפרטים שנמסרו, ההסדר נועד להבטיח כי שתי המדינות ימנעו מפעולות צבאיות הדדיות — מנגנון שמזכיר במידת מה את הסדרי הפיקוח שלאחר מלחמת יום הכיפורים.

הגורמים שצוטטו בדיווח מסרו כי המהלך מתואם בתיווך ממשל טראמפ, וכי נשיא סוריה, אחמד א־שרע, צפוי להגיע לוושינגטון ביום שני הקרוב לפגישה רשמית עם הנשיא האמריקאי — ביקור ראשון של נשיא סוריה בבית הלבן.

אם אכן יתממש המהלך — מדובר באחד הצעדים המשמעותיים ביותר של ארה"ב באזור מאז נסיגתה מעיראק, ובסימן ראשון להסדרה ביטחונית אפשרית בין שתי מדינות אויב ותיקות.

לפי דיווח ב'הארץ', גורם בכיר בממשל האמריקאי מסר כי ארצות הברית "מקיימת באופן שוטף הערכות מצב באשר לפריסת הכוחות הנדרשת בסוריה, במטרה להבטיח לחימה אפקטיבית בארגון דאעש". לדבריו, "הממשל אינו נוהג להתייחס למיקומים שבהם פועלים כוחותינו או למיקומים אפשריים, מטעמי ביטחון מבצעי".

הגורם ביקש שלא לפרסם את שמו ואת מיקום הבסיס שעליו דווח, מחשש לפגיעה בביטחון הכוחות.

מהפנטגון, ממשרד החוץ הסורי, מלשכת נשיא סוריה וממשרד ההגנה בדמשק — לא נמסרה תגובה רשמית עד למועד פרסום הידיעה.