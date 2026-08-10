המחסנים התרוקנו, ההרתעה קרסה: סין ורוסיה מוכנות לתקוף

צבא ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב )

כתבה שפורסמה הבוקר (שני) בניו יורק טיימס תחת הכותרת המדאיגה "ארה"ב שורפת חימוש באיראן. רוסיה וסין רושמות לעצמן" חושפת תמונה אסטרטגית קודרת, המערכה הממושכת מול איראן גובה מחיר כבד בהרבה מכפי שנראה בתחילה, ומכרסמת בליבת היכולת הצבאית האמריקנית.

לפי הדיווח, הטילים ארוכי הטווח ומערכות ההגנה האווירית שוושינגטון מפעילה כעת באיראן הם בדיוק אותם הנכסים הקריטיים שנשמרו לתרחישי "יום הדין" מול רוסיה או סין. גורמים אמריקניים רשמיים מזהירים כי המלאים של חימושים אלו נשחקו באופן משמעותי, כאשר חלק מהנשק נלקח ישירות ממחסנים שנועדו להגנת אירופה ואזור האוקיינוס השקט.

צבא ארה"ב - צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:45 צבא ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב )