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ה"ניו יורק טיימס חושף:

המחסנים התרוקנו, ההרתעה קרסה: סין ורוסיה מוכנות לתקוף

המלחמה באיראן כילתה את מאגרי הנשק האסטרטגיים של וושינגטון, והותירה את המעצמה חשופה בדרגות שלא נראו בעבר | בזמן שארה"ב מתמקדת במזרח התיכון, במוסקבה ובבייג'ינג כבר סופרים את הטילים שנותרו – ומזהים חלון הזדמנויות היסטורי (חדשות בעולם)

7תגובות
צבא ארה"ב (צילום: צבא ארה"ב)

כתבה שפורסמה הבוקר (שני) בניו יורק טיימס תחת הכותרת המדאיגה "ארה"ב שורפת חימוש ב. ו רושמות לעצמן" חושפת תמונה אסטרטגית קודרת, המערכה הממושכת מול איראן גובה מחיר כבד בהרבה מכפי שנראה בתחילה, ומכרסמת בליבת היכולת הצבאית האמריקנית.

לפי הדיווח, הטילים ארוכי הטווח ומערכות ההגנה האווירית ש מפעילה כעת באיראן הם בדיוק אותם הנכסים הקריטיים שנשמרו לתרחישי "יום הדין" מול רוסיה או סין. גורמים אמריקניים רשמיים מזהירים כי המלאים של חימושים אלו נשחקו באופן משמעותי, כאשר חלק מהנשק נלקח ישירות ממחסנים שנועדו להגנת אירופה ואזור האוקיינוס השקט.

צבא ארה"ב
צבא ארה"ב (צילום: צבא ארה"ב)

הנתונים שנחשפו בכתבה ובמקורות נוספים ממחישים את עומק המשבר: בעוד שבתקציב הביטחון ל-2026 אושרה רכישה של 57 טילי "טומהוק" חדשים בלבד, ארה"ב השתמשה ביותר מ-850 טילים כאלו בחודש הראשון למלחמה בלבד. הפער הזה יוצר חלל עצום שייקח שנים למלא.

במוסקבה ובבייג'ינג לא נשארים אדישים. שתי המעצמות עוקבות מקרוב אחר דלדול המלאים האמריקניים באמצעות לוויינים, דיווחי תעשייה ומידע תקציבי גלוי. החשש הגדול בוושינגטון הוא ששחיקת ההרתעה תעניק ליריבותיה ביטחון לבצע מהלכים דרמטיים – החל מפלישה לטייוואן ועד לתקיפת מדינה החברה בנאט"ו – מתוך הבנה שלארה"ב ייקח זמן רב לשקם את כוחה.

טום קראקו, מנהל פרויקט ההגנה מפני טילים ב-CSIS, סיכם את המצב באזהרה חמורה: יריביה של אמריקה עלולים להחליט לפעול בנקודת זמן לבחירתם, פשוט כי הם יודעים שייקח לוושינגטון שנים לבנות את כוחותיה מחדש. בעוד ארה"ב נלחמת בחזית אחת, המעצמות האחרות כבר מחשבות את הצעדים לחזית הבאה.
איראןרוסיהסיןארצות הבריתניו יורק טיימסטילי טומהוק
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7 תגובות

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6
זה כבר פייק ניוז - בחודשים האחרונים הספיקו לייצר אלפי טילים חדשים מכל הסוגים
קרסיינסקי שולי
חח ברור, מייצירים פחות מ 10 מיירטים בחודש
אדיר
5
בתכלס כל עוד הם לא תוקפים את ארה"ב ישירות, לא אמור להיות להם אכפת, גם אם יתקפו באירופה, אחרי שהארופאים השאירו את טראמפ לבד במערכה מול איראן - שירקבו
אדיר
4
הגבול בין חופש הביטוי לבין נזק אדיר למעצמה - לדעתי - נרמס מתחת רגלי העיתונות האמריקאית זה נראה כמו מהלך בנוי, פחות כמו סתם ידיעה עיתונאית
משה

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