כך הגיב בכיר אמריקני לחיסול הדרמטי: "זה דבר מצוין. יאללה, מזל טוב. מברוק"

בארה"ב לא עודכנו מראש על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה, אך בכירים בבית הלבן שיבחו את החיסול | בכיר בארה"ב: "יאללה, מזל טוב. מברוק" (מדיני)

חוסל. הייתם עלי טבטבאי

ככל שחולפות השעות מהחיסול הדרמטי של ראש המטה הכללי של חיזבאללה, הית'ם עלי טבטבאא׳י, מתברר כי ישראל לא עדכנה מראש את על דבר החיסול.

בממשל טראמפ הופתעו מהחיסול אך לא זעמו ולהיפך, אף שיבחו את ישראל על החיסול המדויק של מספר 2 בארגון הטרור .

בכיר אמריקני אמר בשיחה עם ברק רביד בחדשות 12: "אנחנו מרוצים מהחיסול של מספר שתיים בחיזבאללה. אנחנו חושבים שזה דבר מצוין. יאללה, מזל טוב. מברוק". הבכיר האמריקני ציין כי "מיד לאחר התקיפה ישראל עדכנה את ארה"ב לגבי היעד שחוסל".

בכיר אמריקני נוסף צוטט על ידי רביד כי "ממשל טראמפ ידע כבר כמה ימים כי פניה של ישראל להסלמה נגד חיזבאללה, אולם בוושינגטון לא ידעו על עיתוי התקיפה, על מיקום התקיפה ועל היעד לחיסול".

בהצהרה מוקלטת אמש, התייחס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לחיסול רמטכ"ל חיזבאללה ואמר: "טבטבאי הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים, ולא בכדי הציעה ארה״ב פרס כספי של חמישה מיליון דולר על הראש שלו.

"טבטבאי שימש כמפקד בכיר בכוח רדואן. זה הכח שהתכונן לכבוש את הגליל ולשחוט הרבה מאזרחינו.

"לאחרונה הוא הוביל את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש, זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים, בפגיעה במאגרי הטילים שלו וכמובן בחיסול נסראללה.

"אני מודה ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת".

"המדיניות שאני מוביל ברורה לחלוטין", סיכם נתניהו: "תחת הנהגתי, מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל".

1
שכל ישר. לתקוף ללא הפסקה
מאיר

