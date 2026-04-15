ארצות הברית צפויה להגביר באופן משמעותי את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון בימים הקרובים, כך על פי דיווח של עיתון וושינגטון פוסט.

על פי הדיווח לפני זמן קצר (רביעי) אלפי חיילים אמריקנים נוספים יצטרפו בקרוב ל-50 אלף החיילים שכבר פועלים באזור, במהלך שמעיד על היערכות אמריקנית מוגברת. על פי הדיווח, כ-6,000 חיילים מגיעים על סיפון נושאת המטוסים USS ג'ורג' בוש וספינות הקרב המלוות אותה. במקביל, כ-4,200 לוחמי מרינס ונחתים צפויים להגיע לאזור בסוף החודש במסגרת קבוצת הנחיתה האמפיבית של USS בוקסר. יודגש, כי לא מדובר בתכנון חדש והיה ידוע שצפויים להגיע אלפי חיילים, רק כעת נמסר המספר המדויק וכדי להגביר את הלחץ על איראן, עימה ארצות הברית צפויה לחדש בקרוב את המו"מ שהתפוצץ. ואנס חטף צעקות על המלחמה באיראן - הוא הגיב באמירה תמוהה יוסי נכטיגל | 11:04 שני בכירים אמריקנים מסרו לעיתון כי ההיערכות הצבאית המוגברת כוללת גם הכנות לאפשרות של פלישה קרקעית באיראן. מהלך זה מגיע על רקע המתיחות המתמשכת במזרח התיכון והפעילות הצבאית האמריקנית המתגברת באזור. כזכור, בימים האחרונים פרסם פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) תיעודים מרהיבים מתוך נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המשתתפת במבצע 'זעם אפי' נגד יעדים איראניים. התיעודים הציגו את פעולות הטיסה המתמשכות על סיפון הנושאת, בעודה מפליגה על פני ימים אזוריים.

פיקוד המרכז האמריקני הדגיש את המורכבות המבצעית של פעולות הטיסה מנושאות מטוסים: "סיפון טיסה של נושאת מטוסים משתרע על פני כ-18 דונם. עבור טייסים, זה כמו נחיתה על בול דואר נע", כך צוין בהודעה הרשמית.

ההיערכות האמריקנית המוגברת מגיעה בעיתוי משמעותי - בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר על "שיחות טובות עם איראן" ועל סיכוי להגיע להסכם, ממשיכה וושינגטון להעצים את נוכחותה הצבאית באזור. זאת, על רקע שיחות השלום שנערכות בפקיסטן בין נציגים אמריקנים לאיראנים.

יצוין כי הגעת הכוחות הנוספים תגביר באופן משמעותי את היכולת המבצעית האמריקנית באזור. נושאות המטוסים מהוות פלטפורמה צבאית מרכזית המאפשרת הקרנת כוח ימי ואווירי, בעוד קבוצות הנחיתה האמפיביות מספקות יכולת פריסה מהירה של כוחות קרקע.

הצבא האמריקני מפעיל באזור מערך צבאי נרחב הכולל נושאות מטוסים, ספינות קרב, מטוסי קרב מתקדמים ומערכות הגנה אווירית. ההיערכות המוגברת משקפת את החשיבות האסטרטגית שמייחסת וושינגטון למזרח התיכון ואת הנכונות להגיב לכל תרחיש אפשרי.