טראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

צבא ארצות הברית יצא הלילה (בין חמישי לשישי) לגל תקיפות נרחב באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות של תקיפות אמריקניות במטרות איראניות. ההסלמה מגיעה על רקע אזהרה חריפה של הנשיא דונלד טראמפ, שהודיע אתמול כי הוא שוקל "מתקפה מסיבית גדולה מאי פעם" נגד הרפובליקה האיסלאמית.

באיראן דווח על פיצוצים בשורת ערים בדרום ובדרום-מערב המדינה, כמו גם על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בבירה טהרן. פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) מסר כי התקיפות החלו בשעה 18:45 שעון מזרח ארה"ב, ונמשכו כשעתיים ורבע. על פי ההודעה, הופצצו מפקדות צבאיות איראניות, מתקני אחסון כטב"מים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב חופיים ויכולות ימיות.

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איראן דחתה הצעת הפסקת אש מטראמפ טראמפ מטיל מכסים של 12.5% על ישראל | הסיבה: "עבודת כפייה" כיכר השבת | 08:32 במקביל לתקיפות, ה"ניו יורק טיימס" חשף כי איראן דחתה הצעה להפסקת אש שהועברה על ידי הנשיא טראמפ עצמו באמצעות ראש ממשלת עיראק עלי א-זיידי. הדיווח התבסס על גורמים רשמיים באיראן ובעיראק ששוחחו עם העיתון האמריקני בעילום שם. א-זיידי, שנפגש עם טראמפ בבית הלבן מוקדם יותר החודש, הגיע לאיראן עם משלחת בכירים ונועד עם הצמרת האיראנית - שכללה את הנשיא מסעוד פזשכיאן, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י. פרטי ההצעה להפסקת אש לא פורסמו, אך גורמים איראנים אמרו ל"טיימס" כי זו הייתה ההצעה היחידה על הפרק, וכי המשטר בטהרן אינו מעוניין בעסקה זמנית שמותירה את סוגיית השליטה במצר הורמוז לא פתורה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

שר החוץ האיראני טען כי הביקור של א-זיידי היה "משמעותי בהתחשב בנסיבות הנוכחיות באזור". לדבריו, ראש הממשלה העיראקי שיתף את "עמדותיו ורשמיו" מנסיעתו לוושינגטון, אך לטהרן ולוושינגטון כבר יש מספיק מתווכים. "הבעיה היא לא העברת מסרים", טען, "הבעיה היא התפיסה של אמריקה, שהיא בלתי הגיונית וחמדנית".

טראמפ: "כסף איראני ישמש לתשלום עבור נזקים"

הלילה, אחרי שכבר איים להשמיד גשר ותחנת כוח - גם בטהרן - על כל ספינה שתותקף, טראמפ הודיע בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שבבעלותו כי כסף איראני ישמש לתשלום עבור כל נזק שייגרם לספינות שייפגעו. "עד להודעה חדשה, מנקודה זו ואילך, כל נזק שייגרם לספינות, מטען, או כל דבר הקשור לכך, ישולם באמצעות כסף איראני שנמצא ברשותה ובשליטתה של ארה"ב", כתב. "נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך עם זאת, זה הדבר ההוגן והצודק לעשות".

שר החוץ של איראן הגיב הבוקר ברשת X על הודעת טראמפ, ואמר כי מהלך כזה יקבע "תקדים מסוכן ומסית". עראקצ'י, שלא הזכיר ישירות את טראמפ, הוסיף כי "אלו שחוגגים או מרוויחים מכספים כאלה צריכים לזכור: ברגע שממשלות מנרמלות החרמה, שום נכס של אף אחד אינו בטוח. הכאוס שייווצר בעקבות זאת לא יהיה יפה או שליו".

תקיפות באיראן, הלילה - צילום: סעיף 27א תקיפות באיראן, הלילה | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:15

16 ערים הותקפו במהלך הלילה

ברשת "אל-מיאדין", המזוהה עם חיזבאללה, דווח כי במהלך הלילה הותקפו 16 ערים באיראן. בין היתר באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר עבאס, על פצוע בתקיפה בנמל במקום ושנותק החשמל. נשמעו פיצוצים גם בנמל ג'אסכ במחוז הורמוזגן, באי קשם, בערים אומידיה ואנדימשכ שנמצאות במחוז חוזסתאן, על פיצוצים בשבעה אזורים בעיר אהוואז במחוז חוזסתאן ובהמשך על ארבעה הרוגים וחמישה פצועים באהוואז.

דווח גם על פיצוץ בנמל כונארכ במחוז סיסתאן ובלוצ'סתאן, פיצוץ בעיר חורמאבאד במחוז לורסתאן ופיצוץ בעיר פירוזאבאד במחוז פארס בדרום המדינה. כמו כן דווח על תקיפות באזור העיר חנדאב במחוז מרכזי בדרום מערב המדינה, בשתי ערים באזור איספהאן, בעיר ברוג'רד במחוז לורסתאן, ובשתי ערים במחוז יזד.

איראן מאיימת בהרחבת הלחימה

שני גורמים איראנים אמרו כי הכוחות המזוינים של המשטר צופים ונערכים לאפשרות של הרחבת המלחמה במקרה שטראמפ יממש את איומיו לפגוע בטהרן ובתשתיות חיוניות. אם הוא יעשה זאת, טענו הגורמים, איראן תרחיב את הלחימה ברמה האזורית - כולל תקיפה בתל אביב - לצד בקשה מהמורדים החות'ים בתימן לסגור את מצר באב אל-מנדב המחבר בין מפרץ עדן לים האדום, נתיב שיט אסטרטגי נוסף שעליו מאיימת טהרן.

בצל ההסלמה בלחימה, מספרן של מכליות נפט החוצות את מצר הורמוז עמד אתמול על אחת בלבד - שפל מאז 7 במאי. כך עולה מנתוני מעקב אחר תנועת אוניות של חברת Kpler, שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס. יום קודם לכן, ברביעי, חצו שלוש מכליות את הורמוז.

ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה איראנית

אתמול העריכו גופי מודיעין מערביים שייתכן כי איראן תתקוף את ישראל ראשונה בניסיון לגרור אותה לעימות. על רקע ההיערכות להסלמה אפשרית בסוף השבוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום את הקבינט המצומצם. טראמפ אמר אתמול כי הוא שוקל "מתקפה מסיבית וגדולה מאי פעם" נגד איראן, וציין כי הוא "קרוב לקבלת החלטה. אנחנו מוכנים לכך".

טראמפ הוסיף כי ישראל "תצטרף תוך שתי דקות אם אבקש ממנה", אך הדגיש כי "אנחנו לא צריכים אף אחד". בצל המתיחות, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד טען אתמול כי "כולם יודעים שאנחנו לקראת מתקפה באיראן, אולי אפילו בסוף השבוע". כמה ראשי רשויות הודיעו אתמול על פתיחת מקלטים עירוניים, על אף שפיקוד העורף לא פרסם הנחיות מעודכנות ולא הורה על פתיחת מקלטים.

כך או כך, צה"ל נערך למגוון תרחישים, והמערכת כולה נמצאת בדריכות גבוהה לקראת האפשרות שהמציאות הביטחונית תסתבך במהלך סוף השבוע הקרוב.