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היער האנכי של צ'נגדו: הפרויקט המרהיב שהפך לג'ונגל אכזר

שמונה גורדי שחקים הבטיחו לדיירים גן עדן אקולוגי תלוי בשמיים, אך הפכו לניסוי מרתק שבו הצמחייה ניצחה את האדריכלות | בעוד הדירות נחטפו במהירות, המציאות בשטח יצרה מראה ויזואלי מהפנט ומפתיע שמושך את תשומת הלב של העולם כולו (חדשות בעולם)

פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden

בלב מחוז שינדו שבצ'נגדו, , הוקם פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden, שנחשב לאחד מחלוצי "דיור הדור הרביעי". הרעיון היה פורץ דרך: במקום להסתפק בגינות גג או פארקים בקומת הקרקע, האדריכלים שילבו מערכת אקולוגית חיה ישירות בתוך המבנה האנכי.

פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden
פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden| צילום: צילום: יצרן

המטרה הייתה להחזיר את הטבע לערים הצפופות, לסנן זיהום אוויר ולהפחית את רעשי הכרך הבלתי נסבלים.

מאחורי הרעיון שנשמע כמעט אוטופי מסתתר פרויקט מגורים עצום ממדים: שמונה מגדלים המתנשאים לגובה של כ־30 קומות כל אחד, ובהם 826 יחידות דיור שנמכרו כולן עד אפריל 2020.

פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden
פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden| צילום: צילום: יצרן

בכל דירה תוכננה מרפסת עמוקה במיוחד, שנועדה להפוך למעין גן פרטי קטן עם אפשרות לשלב עד כ־20 מינים שונים של צמחים משיחים ומטפסים ועד עצים זעירים.

יחד, המרפסות הללו יוצרות מעטפת ירוקה שמטפסת לאורך הבניינים ומעניקה להם אופי של ריאה עירונית אנכית, כמעט כמו גן תלוי שמרחף מעל קו העיר.

פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden
פרויקט המגורים Qiyi City Forest Garden| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הטבע משתלט על הבניינים

למרות ההצלחה המסחרית המטאורית ומכירת כל הדירות, הפרויקט נתקל באתגרים בלתי צפויים.

הסיבה המפתיעה לכך היא השילוב בין האקלים הלולח של צ'נגדו לבין העובדה שרק משפחות בודדות עברו להתגורר במבנים. ללא דיירים שיטפלו בגינות הפרטיות, הצמחים הפכו למדגרה ענקית ליתושים, מה שהרתיע דיירים פוטנציאליים נוספים מלהיכנס.

נכון לדיווחים, רק עשרות בודדות של משפחות אמיצות מתגוררות כיום בקומפלקס הענק, כפי שניתן לראות מהאורות הבודדים שדולקים בלילה ומהמרפסות המעטות שנותרו מטופחות.

סיןעציםרץ ברשתג'ונגלפרוייקט
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