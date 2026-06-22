מטר של אש חיה: פצצות לבה כמעט קברו מטיילים חיים

המטיילים ברגע ההתפרצות ( צילום: מסך )

תיעוד חדש של רגעי אימה טהורים על פסגת הר הגעש הפעיל "פואגו" שבגואטמלה. קבוצת מטיילים, שהחליטה להתעלם מכל אזהרות הבטיחות, מצאה את עצמה בלב התפרצות פתאומית, כשסלעים לוהטים המכונים "פצצות געשיות" נוחתים במרחק סנטימטרים מהם.

במהלך אחת ההתפרצויות, רסיסי סלע אדומים ולוהטים נורו לאוויר וצנחו סביב המטיילים המבועתים. התיעוד מראה כיצד הקבוצה עמדה קרוב באופן מסוכן ללוע, באזור המוגדר כשטח סגור ואסור לכניסה על ידי הרשויות. למרות הסכנה המוחשית, נראה כי המטיילים חצו את "נקודת האל-חזור" שעליה מתריעים המדריכים המקומיים.

מטילים בהר הגעש - צילום: רשתות חברתיות מטילים בהר הגעש | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

אחד הפרטים שעוררו את זעם הגולשים היה נוכחותו של כלב בסרטון, שנראה כמעט דורך על חרוזי לבה רותחים.

הצופים תהו מי המטייל "האידיוט" שהביא בעל חיים למקום כה מסוכן, גולשים המכירים את האזור הסבירו כי מדובר בכלבי רחוב פראיים החיים על ההר, רצים במעלה המדרון מדי יום ואף מלווים מטיילים עד לפסגה.

התגובות ברשת לא איחרו לבוא, כשמטיילים רבים כינו את הקבוצה "טיפשים עם אינסטינקט הישרדות נמוך". חלק מהגולשים אף טענו כי הסרטון נערך ברוורס כדי לגרום למטיילים להיראות כאילו הם רצים לכיוון ההתפרצות במקום לברוח ממנה, הכל בשביל להשיג יותר צפיות בטיקטוק.

למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא פציעות קשות, אך המומחים מזהירים: קסדה לא תעזור אם פצצת לבה כזו פוגעת ישירות.